Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Міністерства оборони України.

Чому відмовлятимуть в оформленні відстрочки, якщо звернутися до ТЦК?

До кінця жовтня військовозобов'язані українці могли подати заяву про оформлення відстрочки безпосередньо у ТЦК. Однак уже з 1 листопада подати документи на відстрочку можна винятково через застосунок Резерв+ або у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

У Міноборони уточнили, що якщо після 1 листопада військовозобов'язаний звертається до ТЦК із документами на відстрочку, там відмовлять у прийманні заяви та порадять скористатися новими каналами подачі.

За даними міністерства, нововведення щодо оформлення відстрочки спрямоване на спрощення цього процесу та зменшення навантаження на працівників територіальних центрів комплектування.

Тож усім, хто оформлятиме відстрочку від мобілізації після 1 листопада 2025 року, варто підготуватися до подання документів через Резерв+ чи ЦНАП.

Які ще зміни відбулися в оформленні відстрочок від мобілізації?