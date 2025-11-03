Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Як зараз можна оформити відстрочку?

Начальник адміністративного відділення Галицько-Франківського районного ТЦК Сергій Інфімовський пояснив, що нововведення стосуються, зокрема, відстрочок по догляду за людьми з інвалідністю та випадків з усиновленням дітей.

Він також зазначив, що у випадках, коли інвалідність встановлено за новими правилами, необхідна інформація вже міститься в цифрових ресурсах.

Натомість даних про людей, яким інвалідність встановили ще за старими паперовими довідками МСЕК, у реєстрі може не бути.

Це не критично, але, можливо, буде потрібно подати паперові копії для того, щоб це внести вручну в реєстр,

– підкреслив Інфімовський.

Ситуацію також прокоментувала керівниця управління адміністрування послуг Львівської міської ради Мар'яна Дюганчук. За її словами, в реєстрах відсутня інформація про дітей, народжених за кордоном.

Як наслідок, дані потрібно внести через ЦНАП, аби зберегти право на відстрочку.

Наразі у ЦНАПах також планують впроваджувати попередній запис, але ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни прийматимуть у режимі живої черги.

Що змінюється в процесі мобілізації?