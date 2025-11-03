Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.
Как сейчас можно оформить отсрочку?
Начальник административного отделения Галицко-Франковского районного ТЦК Сергей Инфимовский объяснил, что нововведения касаются, в частности, отсрочек по уходу за людьми с инвалидностью и случаев с усыновлением детей.
Он также отметил, что в случаях, когда инвалидность установлена по новым правилам, необходимая информация уже содержится в цифровых ресурсах.
Зато данных о людях, которым инвалидность установили еще по старым бумажным справкам МСЭК, в реестре может не быть.
Это не критично, но, возможно, потребуется подать бумажные копии для того, чтобы это внести вручную в реестр,
– подчеркнул Инфимовский.
Ситуацию также прокомментировала руководитель управления администрирования услуг Львовского городского совета Марьяна Дюганчук. По ее словам, в реестрах отсутствует информация о детях, рожденных за рубежом.
Как следствие, данные нужно внести через ЦНАП, чтобы сохранить право на отсрочку.
Сейчас в ЦНАПах также планируют внедрять предварительную запись, но ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны будут принимать в режиме живой очереди.
Что меняется в процессе мобилизации?
Недавно Министерство обороны Украины расширило перечень отсрочек от мобилизации, которые доступны в приложении Резерв+. Отныне отсрочку также могут оформить родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка.
Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или потере родительских прав другого родителя.
3 ноября Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает, что военнообязанных, которые не стоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, позволят временно брать на работу и оформлять бронирование. Ранее соответствующий законопроект поддержали в Раде.