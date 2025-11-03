Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Как сейчас можно оформить отсрочку?

Начальник административного отделения Галицко-Франковского районного ТЦК Сергей Инфимовский объяснил, что нововведения касаются, в частности, отсрочек по уходу за людьми с инвалидностью и случаев с усыновлением детей.

Он также отметил, что в случаях, когда инвалидность установлена по новым правилам, необходимая информация уже содержится в цифровых ресурсах.

Зато данных о людях, которым инвалидность установили еще по старым бумажным справкам МСЭК, в реестре может не быть.

Это не критично, но, возможно, потребуется подать бумажные копии для того, чтобы это внести вручную в реестр,

– подчеркнул Инфимовский.

Ситуацию также прокомментировала руководитель управления администрирования услуг Львовского городского совета Марьяна Дюганчук. По ее словам, в реестрах отсутствует информация о детях, рожденных за рубежом.

Как следствие, данные нужно внести через ЦНАП, чтобы сохранить право на отсрочку.

Сейчас в ЦНАПах также планируют внедрять предварительную запись, но ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны будут принимать в режиме живой очереди.

Что меняется в процессе мобилизации?