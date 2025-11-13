Окрім цього, може додатися й частина 2 статті 28 про вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою. Про це йдеться у розслідуванні 24 Каналу.

Як карають за перешкоджання діяльності військових?

У СБУ розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення триває досудове розслідування у більше ніж 330 провадженнях за цими фактами. До суду скерували уже понад 220 обвинувальних актів.

Закон передбачає 5 – 8 років ув'язнення, але на практиці порушники часто звільняються від відбування реального покарання та отримують іспитовий термін 1 – 3 роки.

Часто суд бере до уваги пом'якшувальні обставини. До прикладу, громадянин:

уперше притягується до кримінальної відповідальності;

має інвалідність ІІІ групи;

визнає свою провину;

має позитивні характеристики з місця роботи;

задонатив на ЗСУ 1000 гривень;

активно сприяв слідству тощо.

Такі люди навіть мають невеликий шанс у 20% повернути конфіскований як "інструмент злочину" телефон.

Це, зокрема, хоче зробити співрозмовник 24 Каналу з Сумщини. Він уже подав на апеляцію щодо повернення свого iPhone 11 Pro Max. Також чоловік розповів, що дізнався про те, що скоїв злочин, о 6 годині ранку, коли до нього додому прийшла СБУ.

Йому пощастило – він один із небагатьох, хто обійшовся штрафом.

Із проаналізованих 24 Каналом справ лише один чоловік, мешканець Вінниччини, отримав реальний термін. Але й він домігся в апеляції звільнення від відбування реального покарання.

