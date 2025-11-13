Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Романа Істоміна для "Главкому".

Чому повістки не працюють у мобілізації в Україні?

Представник Полтавського ТЦК розкритикував роботу цивільних органів щодо оповіщення чоловіків про військовий облік. За словами військовослужбовця, органи місцевого самоврядування виконують свої обов'язки "для галочки", через що "роздача" повісток стала неефективною, а чоловіки масово ігнорують виклики.

Чоловіки отримують повістку і не приходять. Повістка – це ж лише сповіщення про необхідність з'явитися до ТЦК,

– зазначив Істомін.

Він пояснив, що навіть якщо людина відмовляється брати повістку, складається акт про відмову, який юридично прирівнюється до отримання, і громадянин зобов'язаний з'явитися.

"Якщо не прийшла – це вже порушення правил військового обліку. Але, на жаль, більшість ігнорує виклик до ТЦК", – констатував речник.

За словами Істоміна, відповідальність за ситуацію лежить на цивільних органах.

Що ж до роботи цивільних органів – ситуація невтішна. Закон надає органам місцевого самоврядування великі повноваження і завдання у сфері військового обліку, але виконують їх вони переважно "для галочки",

– заявив він.

Речник ТЦК уточнив, що постановою №1487 передбачено навіть щорічний дворовий обхід для перевірки цих громадян, але "на практиці цього ніхто не робить".

"Органи самоврядування виконують свої обов'язки рівно настільки, щоб уникнути відповідальності, а іноді навіть і цього не роблять", – сказав Істомін.

Чому повістки вручають поліцейські та військовослужбовці ТЦК?

За словами представника Полтавського ТЦК та СП, через бездіяльність цивільних органів повістки все одно доводиться вручати військовослужбовцям ТЦК разом із поліцією.

Повісток поштою розсилається багато, але вони так само неефективні, оскільки значна частина громадян просто не реагує на неї,

– додав Істомін.

Він нагадав про два механізми оповіщення: централізований, коли списки дає Генштаб, а друкує і надсилає Міноборони, та децентралізований, коли ТЦК формують і надсилають повістки самі, а вартість відправлення оплачують громади.

Незалежно від способу отримання, неявка громадянина вважається порушенням правил військового обліку, що закріплено у статті 210 КУпАП.

"Інформація про правопорушення передається на поліцію, далі поліцейські мають провести адміністративне затримання і доставити порушника в ТЦК та СП, оскільки розгляд справ за цією статтею належить до нашої компетенції", – пояснив Істомін.

Водночас він не підтвердив заяви політиків про нібито новий доступ ТЦК до баз даних, зазначивши, що такої інформації у нього немає.

