Мобілізація чоловіків, яким вже виповнилося 50 років, проводиться на загальних підставах. Про це повідомляє 24 Канал.
Кого з чоловіків віком 50+ не призвуть на службу?
Чоловіки віком 50+ років, як і інші, повинні проходити ВЛК і з'являтися за повісткою в ТЦК. Якщо чоловік придатний до служби за станом здоров'я або має, наприклад, потрібну в армії військову спеціальність, його можуть призвати й після 55 років, і навіть у 59.
Проте в цьому віці не скеровують служити до штурмових підрозділів чи на передову – зазвичай на таких мобілізованих чекають у частинах забезпечення, хоча це не є правилом. Військовозобов'язані 50+ зазвичай стають тиловиками, водіями, логістами тощо.
Щодо того, кого серед 50+ не призивають, то, згідно з українським законодавством, до цього числа входять військовозобов'язані, які мають бронювання, відстрочку або ж ті, хто повністю звільнений від військової служби. Зокрема, це ті, хто:
- визнаний непридатним до несення служби за станом здоров'я;
- має інвалідність будь-якої групи;
- має троє і більше неповнолітніх дітей;
- змушений доглядати за близькими, у яких є інвалідність;
- ряд інших категорій.
Зауважимо, що повний список підстав для отримання відстрочки прописано в законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Мобілізація в Україні: коротко про головне
В Україні мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Однак громадяни, які досягли граничного віку перебування на службі, можуть підписати контракт із Силами оборони, отримати виплати та низку пільг.
Жінки можуть служити в ЗСУ за власним бажанням на посадах бухгалтера, медика, IT-спеціаліста, оператора БпЛА і не тільки. Для приєднання до ЗСУ їм потрібно пройти співбесіду, надати необхідні документи та пройти базову загальновійськову підготовку.
У певних випадках військовозобов'язані мають право на відстрочку від мобілізації. Вона доступна студентам, особам з інвалідністю або тим, хто визнаний непридатним за висновком ВЛК тощо.