Стоит знать, что при определенных обстоятельствах полицейские могут задержать человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина "Главкому".
Кого может задержать полиция?
Истомин объясняет, что так называемые "рейды" ТЦК – это плановая работа групп оповещения, которая проводится совместно с полицией. По его словам, группе ставят задачу, определяют маршрут и она проверяет наличие военно-учетных документов у граждан.
Если у кого-то документов нет – полиция имеет право провести административное задержание. Если же оказывается, что человек находится в розыске, полицейские сразу доставляют его в ТЦК,
– говорит представитель Полтавского ТЦК.
Он отмечает, что речь не идет об уголовном розыске, как некоторые думают. Это лишь административная процедура – полиция ищет человека и доставляет его в ТЦК для составления протокола об административных правонарушениях.
В любом случае, если гражданин не явился по повестке, это считается нарушением правил воинского учета. Ответственность предусмотрена статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях. Рассмотрение дел по этой статье относится к компетенции ТЦК.
Кого могут мобилизовать: коротко о главном
В Украине мобилизовать могут военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с опытом службы или военным образованием, которые признаны годными ВВК и не имеют отсрочки или брони, мужчин от 25 до 60 лет без опыта службы, если они не имеют отсрочки или бронирования.
Граждане, достигшие предельного возраста пребывания на службе, могут подписать контракт с Силами обороны, получить выплаты и ряд льгот. Мужчины в возрасте от 18 до 24 лет также могут заключить контракт с ВСУ и получить 1 миллион гривен.
Отсрочку от мобилизации, в частности, могут получить лица с инвалидностью или те, кто признан непригодным по заключению военно-врачебной комиссии, родители трех и более несовершеннолетних детей, граждане, которые ухаживают за больными родителями, студенты, народные депутаты и граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны.