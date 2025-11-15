Стоит знать, что при определенных обстоятельствах полицейские могут задержать человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью представителя Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина "Главкому".

Смотрите также Не стоит бояться приезда ТЦК: в Минцифры объяснили, может ли Дія отслеживать геолокацию украинцев

Кого может задержать полиция?

Истомин объясняет, что так называемые "рейды" ТЦК – это плановая работа групп оповещения, которая проводится совместно с полицией. По его словам, группе ставят задачу, определяют маршрут и она проверяет наличие военно-учетных документов у граждан.

Если у кого-то документов нет – полиция имеет право провести административное задержание. Если же оказывается, что человек находится в розыске, полицейские сразу доставляют его в ТЦК,

– говорит представитель Полтавского ТЦК.

Он отмечает, что речь не идет об уголовном розыске, как некоторые думают. Это лишь административная процедура – полиция ищет человека и доставляет его в ТЦК для составления протокола об административных правонарушениях.

В любом случае, если гражданин не явился по повестке, это считается нарушением правил воинского учета. Ответственность предусмотрена статьей 210 Кодекса об административных правонарушениях. Рассмотрение дел по этой статье относится к компетенции ТЦК.

Кого могут мобилизовать: коротко о главном