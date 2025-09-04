Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео спілкування з журналістами Зеленського та Макрона за підсумками зустрічей.

Що сказав Макрон?

За словами президента Франції, США нібито теж доєднаються до посилення санкції. Дональд Трамп підтвердив це світовим лідерам під час розмови після засідання "Коаліції рішучих".

Якщо Росія й надалі відмовлятиметься від конкретних перегорів про мир, як вона з березня (2025 року – 24 Канал) зволікає із цим, то ми разом зі США підемо на додаткові і дамо чітку відповідь на цю відмову Росії,

– сказав французький глава.

Макрон наголосив, що Європа завжди підтримувала міжнародне право та відстоювала справедливий мир.

"Не може бути винагороди за порушення міжнародного права. Це є прелюдія до інших воєн. Йдеться про безпеку України і про безпеку усіх нас", – зауважив він.

Також французький лідер додав, що Євросоюз готовий надати Україні гарантії безпеки, і "на столі є політична пропозиція, військова пропозиція".