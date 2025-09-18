Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ и местные телеграмм-каналы. Там также показали соответствующие кадры в сети.

Смотрите также "Кто-то там куда-то не доезжал": Зеленский рассказал об успешной операции на территории России

Что известно об атаке на завод?

Российские СМИ сообщают об атаке на крупнейший в России интегрированный нефтехимический комплекс, который производит бензин, дизельное топливо и другую продукцию. Предприятие принадлежит к структуре "Газпрома".

Пожар в Башкортостане: смотрите видео

Мощность комплекса оценивают в 11,7 миллиона тонн нефти в год. Информацию об атаке подтвердил глава Башкортостана Радий Хабиров. По его словам, объект атаковали два беспилотных летательных аппарата.

Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте,

– сообщил он.

Дм поднимается над городом Салават: смотрите видео

Сетью распространяются кадры с пожаром, на них видно густой дым, который поднимается к небу, его видно из разных частей города. Предполагают, что под удар попала установка первичной переработки сырой нефти.

Возгорание вследствие возможной атаки: смотрите видео

Отметим, что вышеупомянутое предприятие расположено за 1,4 тысячи километров от границы с Украиной. Позже руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко тоже подтвердил атаку на российский объект.

В Салавате горит нефтезавод: смотрите видео

Что известно о предыдущих атаках дронов на Россию?