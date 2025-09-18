Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ и местные телеграмм-каналы. Там также показали соответствующие кадры в сети.
Что известно об атаке на завод?
Российские СМИ сообщают об атаке на крупнейший в России интегрированный нефтехимический комплекс, который производит бензин, дизельное топливо и другую продукцию. Предприятие принадлежит к структуре "Газпрома".
Пожар в Башкортостане: смотрите видео
Мощность комплекса оценивают в 11,7 миллиона тонн нефти в год. Информацию об атаке подтвердил глава Башкортостана Радий Хабиров. По его словам, объект атаковали два беспилотных летательных аппарата.
Погибших и пострадавших нет. Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте,
– сообщил он.
Дм поднимается над городом Салават: смотрите видео
Сетью распространяются кадры с пожаром, на них видно густой дым, который поднимается к небу, его видно из разных частей города. Предполагают, что под удар попала установка первичной переработки сырой нефти.
Возгорание вследствие возможной атаки: смотрите видео
Отметим, что вышеупомянутое предприятие расположено за 1,4 тысячи километров от границы с Украиной. Позже руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко тоже подтвердил атаку на российский объект.
В Салавате горит нефтезавод: смотрите видео
Что известно о предыдущих атаках дронов на Россию?
- В российском Волгограде ночь на 18 сентября была абсолютно неспокойная, в городе слышали по меньшей мере 15 взрывов. Позже стало известно, что украинские дроны успешно поразили Волгоградский НПЗ, который задействован в обеспечении потребностей врага.
- Ранее подразделения ССО ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, который производит более 20 видов нефтепродуктов и участвует в обеспечении оккупационной армии, объем переработки в 2023 году составил 4,8 миллиона тонн.
- В то же время в результате атаки беспилотников 13 сентября в столице Республики Башкортостан, городе Уфа, были поражены сразу два нефтеперерабатывающих завода. Соответствующие предприятия принадлежат российской компании "Башнефть".