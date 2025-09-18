Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ та місцеві телеграм-канали. Там також показали відповідні кадри у мережі.

Дивіться також "Хтось там кудись не доїжджав": Зеленський розповів про успішну операцію на території Росії

Що відомо про атаку на завод?

Російські ЗМІ повідомляють про атаку на найбільший у Росії інтегрований нафтохімічний комплекс, який виробляє бензин, дизельне пальне та іншу продукцію. Підприємство належить до структури "Газпрому".

Пожежа у Башкортостані: дивіться відео

Потужність комплексу оцінюють в 11,7 мільйона тонн нафти на рік. Інформацію про атаку підтвердив голова Башкортостану Радій Хабіров. За його словами, об'єкт атакували два безпілотних літальних апарати.

Загиблих та постраждалих немає. Спрацював пасивний та активний захист, охорона підприємства відкривала вогонь на ураження. Ступінь ушкоджень з'ясовуємо. Наразі ліквідуємо пожежу, всі служби на місці,

– повідомив він.

Дм здіймається над містом Салават: дивіться відео

Мережею ширяться кадри з пожежею, на них видно густий дим, який здіймається до неба, його видно з різних частин міста. Припускають, що під удар потрапила установка первинного перероблення сирої нафти.

Загоряння внаслідок можливої атаки: дивіться відео

Зазначимо, що вищезгадане підприємство розташоване за 1,4 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Пізніше керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко теж підтвердив атаку на російський об'єкт.

У Салаваті горить нафтозавод: дивіться відео

Що відомо про попередні атаки дронів на Росію?