Про це Зеленський заявив під час спільної з Президенткою Європарламенту Робертою Мецолою зустрічі з представниками медіа, повідомляє 24 Канал.

Які операції здійснюють Сили оборони?

Володимир Зеленський заявив, що в Росії спостерігається великий суспільний резонанс через українські відповіді на російські удари.

Довгий час росіяни били по наших цивільних об'єктах, особливо по нашій енергетиці. І по залізничним об'єктам також вони били, ви це пам'ятаєте. Вони будуть це продовжувати, це зрозуміло. Ми своєю чергою робили деякі операції у відповідь. І я вважаю, що вони також були хорошими,

– наголосив президент.

За словами глави держави, одна з операцій Сил оборони тривала два місяці. Він не уточнив, що саме це була за операція, але сказав, що її результати були "дуже хорошими".

І я думаю, що в них є великий суспільний резонанс через цю операцію: хтось там кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав. Це не через те, що вони втрачали життя цивільних людей. Тут я хочу сказати, що це рівень відповідних кроків з нашого боку, коли у них цивільні люди живі,

– підсумував Володимир Зеленський.

За словами президента, росіяни прагнуть спровокувати в Україні такий самий "суспільний вибух", який спостерігається в них, тому й планують продовжувати удари по цивільній інфраструктурі.

Україна завдає ударів по Росії: останні новини