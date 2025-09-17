Об этом Зеленский заявил во время совместной с Президентом Европарламента Робертой Мецолой встречи с представителями медиа, сообщает 24 Канал.

Какие операции осуществляют Силы обороны?

Владимир Зеленский заявил, что в России наблюдается большой общественный резонанс из-за украинских ответов на российские удары.

Долгое время россияне били по нашим гражданским объектам, особенно по нашей энергетике. И по железнодорожным объектам также они били, вы это помните. Они будут это продолжать, это понятно. Мы в свою очередь делали некоторые ответные операции. И я считаю, что они также были хорошими,

– подчеркнул президент.

По словам главы государства, одна из операций Сил обороны длилась два месяца. Он не уточнил, что именно это была за операция, но сказал, что ее результаты были "очень хорошими".

И я думаю, что у них есть большой общественный резонанс из-за этой операции: кто-то там куда-то не доезжал, кто-то куда-то не долетал. Это не из-за того, что они теряли жизни гражданских людей. Здесь я хочу сказать, что это уровень соответствующих шагов с нашей стороны, когда у них гражданские люди живы,

– подытожил Владимир Зеленский.

По словам президента, россияне стремятся спровоцировать в Украине такой же "общественный взрыв", который наблюдается у них, поэтому и планируют продолжать удары по гражданской инфраструктуре.

