Сколько потеряет Россия на экспорте газа?

В Москве ожидают, что продажи газа в Китай будут гораздо менее прибыльными, чем экспорт в Европу. Это подтверждает риски, которые несет с собой зависимость Кремля от Пекина, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Министерство экономики России прогнозирует, что цены на газ для Китая в следующие 3 года будут минимум на 27% ниже, чем для Турции и стран Европы, которые все еще покупают топливо Москвы.

В 2025 году разрыв между ценами на газ для Пекина и Запада еще больше – до 38%.

Эти данные показывают, что переориентация на Китай не смогла компенсировать потерю основной части европейского рынка после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году,

– отмечает издание.

До войны в Украине российский "Газпром" получал основную часть своих доходов от экспорта в западные страны.

Теперь, подписав новый масштабный контракт с азиатской страной, российская компания все больше зависит от поставок в Китай.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер объяснил значительно более низкие цены на газ для Китая тем, что, мол, месторождения для экспорта на азиатское направление находятся ближе к потребителю.

В прошлом году экспорт России в Китай оценили в 248,70 долларов за тысячу кубометров газа.

Тогда как поставки на западные рынки стоило 401,90 долларов за тысячу кубометров.

Стоит знать! В Турцию "Газпром" экспортировал в 2023 году более 21 миллиарда кубометров газа, а в европейские страны – около 16 миллиардов кубометров через "Турецкий поток".

Почему Москва увеличивает экспорт в Китай?

Компенсировать гораздо более низкие цены для китайских потребителей Россия пытается за счет увеличения экспорта.

Объемы поставок газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в 2025 году, по оценкам, должны вырасти более чем на 20% по сравнению с 2024-м, поскольку газопровод выйдет на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров ежегодно.

К тому же в начале сентября "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация заключили соглашение о поставках дополнительных 6 миллиардов кубометров газа в год.

Также компании договорились об увеличении экспорта газа по дальневосточному маршруту с 2027 года – объемы должны вырасти с 10 до 12 миллиардов кубометров ежегодно.

Важно! Кроме того, Россия планирует в 2028 году начать добычу газа в проекте "Сахалин-3" в Тихом море. По данным Reuters, цель этого проекта – это, в частности, поставки газа в Китай.

Какую ставку делает Россия на "Силу Сибири – 2"?