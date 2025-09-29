Як зауважив в ефірі 24 Каналу колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Стівен Пайфер, китайці обрали хитку тактику. Вони розуміють, що відкрита підтримка Росії матиме для них негативні наслідки.
Дивіться також "Росія та Китай пішли ва-банк": експерти детально розібрали провокації Путіна щодо НАТО
Що думає Китай про завершення війни?
"Китай, підтримуючи Росію, намагається грати в дуже тонку гру, бо йому вигідно її продовжувати. Думаю, розрахунок у Пекіні такий, що чим більше США і Захід відвертатимуть увагу на підтримку України, тим меншим буде тиск на Китай", – сказав Стівен Пайфер.
Але водночас китайці намагаються діяти так, щоб не викликати надто негативної реакції з боку європейців або американців. Щорічна торгівля Китаю з Росією становить близько 200 мільярдів доларів, зі США – 600 мільярдів і стільки само з Європою.
"Тому Китай намагається знайти той шлях, який дозволить балансувати. З іншого боку, якщо Путін ухвалить рішення завершити війну, я не думаю, що Китай цьому перешкоджатиме", – підкреслив Стівен Пайфер.
Як Китай підтримує Росію у війні?
- Володимир Зеленський наголосив, що Росія повністю залежна від Китаю, а країна може натиснути на Путіна й змусити його завершити війну. Натомість офіційний Пекін залишається відстороненим і просто мовчить.
- Невдовзі у китайському МЗС наголосили, що нібито зберігають нейтралітет і не є "стороною української кризи". Причиною війни назвали "регіональні суперечності у сфері безпеки в Європі" й додали, що вони накопичувалися тривалий час. Також вкотре закликали до врахування позицій усіх сторін.
- Стало відомо, що китайські інженери неодноразово відвідували російські заводи, де виготовляють озброєння. За інформацією журналістів, Росія отримала понад 10 ударних безпілотників, після цього прогнозують розширення постачань. У відповідь на запит журналістів китайське МЗС спростувало співпрацю з росіянами.