Почему Япония поднимала истребители?

В среду, 10 декабря, в Министерстве обороны Японии сообщили, что японские силы были вынуждены поднять истребители после появления в регионе группы российских и китайских самолетов. Там отметили, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, которые способны переносить ядерное оружие, вылетели из района Японского моря в направлении Восточнокитайского моря. Там их встретили два китайских бомбардировщика Н-6. Впоследствии группа из 4 военных самолетов совершила длительный полет над акваторией Тихого океана.

Через некоторое время к патрулированию присоединилось еще четыре китайских истребителя J-16. Они пролетели между японскими островами Окинава и Мияко – участком, который считается международными водами.

Справочно! Именно на острове Окинава больше всего союзных Японии американских войск. Там находятся тысячи морских пехотинцев США.

В то же время Япония зафиксировала активность и российских воздушных сил в регионе, в частности пролет самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и двух истребителей Су-30.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что такие действия России и Китая намерены продемонстрировать силу против Японии и вызывают серьезное беспокойство относительно безопасности страны.

Что известно о недавних провокациях в отношении Японии?