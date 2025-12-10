Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Почему Япония поднимала истребители?
В среду, 10 декабря, в Министерстве обороны Японии сообщили, что японские силы были вынуждены поднять истребители после появления в регионе группы российских и китайских самолетов. Там отметили, два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, которые способны переносить ядерное оружие, вылетели из района Японского моря в направлении Восточнокитайского моря. Там их встретили два китайских бомбардировщика Н-6. Впоследствии группа из 4 военных самолетов совершила длительный полет над акваторией Тихого океана.
Через некоторое время к патрулированию присоединилось еще четыре китайских истребителя J-16. Они пролетели между японскими островами Окинава и Мияко – участком, который считается международными водами.
Справочно! Именно на острове Окинава больше всего союзных Японии американских войск. Там находятся тысячи морских пехотинцев США.
В то же время Япония зафиксировала активность и российских воздушных сил в регионе, в частности пролет самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и двух истребителей Су-30.
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что такие действия России и Китая намерены продемонстрировать силу против Японии и вызывают серьезное беспокойство относительно безопасности страны.
Что известно о недавних провокациях в отношении Японии?
7 декабря Япония заметила, что Китай якобы направлял радары управления огнем на японские самолеты. Вероятную угрозу представляли китайские палубные истребители J-15, которые, по оценкам, поднялись в воздух с авианосца "Ляонин", находившегося к югу от Окинавы.
В Японии такие действия расценили как агрессию, однако отметили, что будут отвечать на это решительно и спокойно.
Экс-дипломат и журналист Такаши Хирано в интервью 24 Канала сообщил, что существует большая угроза начала серьезных конфликтов между Китаем и Японией. По его словам, власть последней это осознает, более того – готовится к противостоянию и развивает сотрудничество с партнерами в обороне и военных технологиях.
В то же время Китай и Россия расценивают такие шаги Японии как милитаризацию, поэтому угрожают из-за этого последствиями.