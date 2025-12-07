Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Китай, предположительно, угрожал Японии в районе префектуры Окинава.

Что известно об опасном прецеденте между Японией и Китаем?

Министерство обороны Японии заметило, что вблизи острова Окинава действовали радары китайских военных самолетов. Такие действия страна расценила как угрожающие, из-за чего Пекин получил от Токио ноту протеста.

Министр обороны Японии Синджиро Коидзуми отметил, что угроза для страны была со стороны китайских палубных истребителей J-15. Они, вероятно, взлетели с авианосца "Ляонин", располагавшегося южнее Окинавы.

Захват цели радаром системы управления огнем считается одним из самых агрессивных действий в военной авиации. Это сигнализирует о подготовке к потенциальной атаке и заставляет пилота самолета-мишени выполнять экстренные маневры уклонения,

– отметил Коидзуми.

Министр добавил, что Япония будет реагировать на подобные действия Китая "решительно и спокойно", ведь хочет, чтобы в регионе сохранялся мир.

Отметим! Именно на острове Окинава находится больше всего союзных Японии американских войск. Там находятся тысячи морских пехотинцев США.

Ранее высокопоставленные чиновники Японии выразили готовность реагировать на любые военные действия Китая против Тайваня, если Пекин решится оккупировать территорию.

Интересно, что в 2013 году корабль китайской армии взял на прицел японский эсминец в Восточно-Китайском море. Тогда подобная агрессия со стороны Пекина произошла впервые.

Что известно о конфликте Японии и Китая?