Об этом эксклюзивном интервью для 24 Канала сообщил экс-дипломат и журналист Такаши Хирано.

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Как идет подготовка Японии к возможным вызовам?

После полномасштабного вторжения России в Украину Токио активизировало поддержку Киева. В то же время в Японии все больше осознают потенциальную угрозу со стороны Китая.

Россия и Китай часто критикуют Японию за якобы "милитаризацию", угрожая последствиями усиления обороны. Однако японское общество начинает более серьезно относиться к вопросам безопасности.

Еще 10 – 15 лет назад любое упоминание об обороне могло восприниматься как нечто провокационное. Мол, если мы говорим о безопасности, то уже создаем угрозу,

– рассказал Хирано.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Япония пересмотрела свою внешнеполитическую стратегию. Токио присоединилось к жестким международным санкциям, чем и усилило поддержку Украины.

Также японцы разделяют производство военных технологий в нашем государстве. В будущем, по словам журналиста, возможно сотрудничество по использованию японского искусственного интеллекта.

Хотя страна не планирует начинать войны, она активно готовится к возможным конфликтам и укрепляя свою оборону для защиты в случае нападения.

К слову, Япония руководствуется принципом обороны без наступления, поэтому не планирует начинать войну за Южные Курилы, что сейчас находятся под контролем России.