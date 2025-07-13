Про це ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу повідомив ексдипломат та журналіст Такаші Хірано.

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Як триває підготовка Японії до можливих викликів?

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Токіо активізувало підтримку Києва. Водночас у Японії дедалі більше усвідомлюють потенційну загрозу з боку Китаю.

Росія та Китай часто критикують Японію за нібито "мілітаризацію", погрожуючи наслідками посилення оборони. Однак японське суспільство починає більш серйозно ставитися до питань безпеки.

Ще 10 – 15 років тому будь-яка згадка про оборону могла сприйматися як щось провокаційне. Мовляв, якщо ми говоримо про безпеку, то вже створюємо загрозу,

– розповів Хірано.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Японія переглянула свою зовнішньополітичну стратегію. Токіо приєдналося до жорстких міжнародних санкцій, чим і посилило підтримку України.

Також японці поділяють виробництво військових технологій в нашій державі. В майбутньому, за словами журналіста, можлива співпраця за використання японського штучного інтелекту.

Хоча країна не планує починати війни, вона активно готується до можливих конфліктів та укріплюючи свою оборону для захисту у разі нападу.

До слова, Японія керується принципом оборони без наступу, тому не планує починати війну за Південні Курили, що наразі перебувають під контролем Росії.