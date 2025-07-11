Об этом рассказал бывший японский дипломат и журналист Такаши Хирано в интервью 24 Каналу.

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Почему Япония не начнет войну за Северные территории

Такаши Хирано отметил, что на самом деле после начала полномасштабного вторжения России в Украину вопрос Северных территорий (Южные Курилы – принятое название в России – 24 Канал) не стал более острым. По словам журналиста, тема северных территорий осталась на заднем плане.

Причина в том, что Япония помогает Украине не из-за каких-то прагматических территориальных интересов, а из принципиальных соображений. Речь идет о базовом международном порядке: силой нельзя менять статус-кво. Нельзя прибегать к военной агрессии, даже если речь идет о территориях, которые, как в случае Японии, считаются оккупированными,

– сказал Хирано.

Он также отметил, что Япония никогда не начнет войну за эти острова, ведь страна действует исключительно в рамках самообороны, но не наоборот. Как пояснил журналист, это фундаментальный принцип, на котором держится нынешний миропорядок, и Япония твердо его придерживается.

"Именно поэтому мы не можем позволить, чтобы кто-то безнаказанно нарушал этот принцип, потому что тогда другие страны, в частности в Восточной Азии, тоже могут решить, что им все позволено. В этом смысле помощь Украине – это и о безопасности самого региона", – объяснил Такаши Хирано.

Журналист отметил, что поэтому Япония не рассматривает никакого военного сценария возвращения Северных территорий. Это запрещено и принципиально неприемлемо в рамках логики, которую сама же Япония отстаивает в случае Украины.

Официальная позиция заключается в том, что вопрос может быть решен только мирным переговорным путем. Да, многие скептически относятся к этой идее – мол, как можно вернуть территорию через переговоры с агрессором? Но это не значит, что Токио изменит подход. Он остается неизменным,

– отметил Хирано.

Почему вопрос Курильских островов до сих пор остается чувствительным

Такаши Хирано объяснил, что тема Северных территорий до сих пор остается чувствительной – не столько как предмет политического торга, сколько в гуманитарном смысле.

В частности, бывшие жители этих островов, которые были депортированы после советской оккупации, еще живы. Но большинство из них – уже в возрасте более 80 лет, и с каждым годом их становится меньше. Осталось, возможно, не более десяти лет, когда это сообщество еще сможет заявлять о своих правах.

"Эти люди стремятся хотя бы в последний раз посетить могилы своих родственников, которые остались на островах. Ранее между Японией и Россией существовал специальный механизм, позволяющий бывшим жителям посещать кладбища без прохождения стандартных российских пограничных процедур – в гуманитарном режиме. Но после начала полномасштабной войны Россия отменила этот режим", – объяснил журналист.

Японский экс-дипломат отметил, что правительство Фумио Кишиды решило не добиваться восстановления этого режима – понимая, что в условиях российской агрессии такой "гуманитарный жест" может быть использован Кремлем в пропагандистских целях.

Зато нынешний премьер Ишиба говорит, что стоит искать возможность восстановления этого диалога – из гуманитарных соображений, чтобы удовлетворить стремление бывших жителей.

И вот здесь возникает риск: Россия может использовать даже такое искреннее намерение в собственных интересах – чтобы подать это как "восстановление контактов", "диалог", "потепление отношений". И это нужно четко осознавать,

– отметил Хирано.

Он также пояснил, что в этой ситуации свою роль может сыграть и пророссийский политик Мунео Сузуки, который сейчас имеет доступ к премьер-министру. Он вполне способен подать идею как положительную, убеждая: "в России тоже есть хорошие люди", "это не о политике, а о человечности" – и склонить правительство к уступкам.

"Я считаю это ошибочным и очень опасным путем. Потому что даже чисто гуманитарные инициативы, если они проходят без надлежащего контекста, могут быть использованы как инструмент российского влияния", – резюмировал журналист.