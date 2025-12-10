Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Чому Японія піднімала винищувачі?

В середу, 10 грудня, у Міністерстві оборони Японії повідомили, що японські сили були змушені підняти винищувачі після появи в регіоні групи російських та китайських літаків. Там зазначили, два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, які здатні переносити ядерну зброю, вилетіли з району Японського моря у напрямку Східнокитайського моря. Там їх зустріли два китайських бомбардувальники Н-6. Згодом група з 4 військових літаків здійснила тривалий політ над акваторією Тихого океану.

Через деякий час до патрулювання приєдналось ще чотири китайські винищувачі J-16. Вони пролетіли між японськими островами Окінава та Міяко – ділянкою, яка вважається міжнародними водами.

Довідково! Саме на острові Окінава найбільше союзних Японії американських військ. Там перебувають тисячі морських піхотинців США.

Водночас Японія зафіксувала активність і російських повітряних сил в регіоні, зокрема проліт літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 і двох винищувачів Су-30.

Міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі заявив, що такі дії Росії та Китаю мають намір продемонструвати силу проти Японії та викликають серйозне занепокоєння щодо безпеки країни.

