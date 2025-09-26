Об этом заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь во время брифинга, передает 24 Канал.
Из-за чего, по мнению Китая, началась война России и Украины?
Представитель МИД Китая отреагировал на заявления западных политиков о том, что Пекин мог бы оказать давление на Москву для прекращения войны. По словам дипломата, Китай не является стороной, которая начала "украинский кризис", и не участвует в нем.
Го Цзякунь отметил, что именно другие страны разжигают конфликт и пытаются извлечь из него выгоду, тогда как ответственность перекладывают на Китай.
Он подчеркнул, что корни "украинского кризиса лежат в региональных противоречиях в сфере безопасности в Европе, долго накапливались".
Только путем учета законных интересов безопасности всех сторон и создания с помощью диалога и переговоров сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности можно найти правильный путь решения проблемы,
– резюмировал спикер МИД КНР.
Последние новости о позиции Китая по войне в Украине
Зеленский заявил, что Китай мог бы повлиять на Россию, чтобы закончить войну, но остается пассивным.
По мнению украинского президента влияние ООН ослабевает, и ее инструменты пока не работают.
Ранее президент США Трамп заявил, что работает над прекращением войны России против Украины, надеясь на помощь Си Цзиньпина.