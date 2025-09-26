Об этом заявил спикер МИД КНР Го Цзякунь во время брифинга, передает 24 Канал.

Из-за чего, по мнению Китая, началась война России и Украины?

Представитель МИД Китая отреагировал на заявления западных политиков о том, что Пекин мог бы оказать давление на Москву для прекращения войны. По словам дипломата, Китай не является стороной, которая начала "украинский кризис", и не участвует в нем.

Го Цзякунь отметил, что именно другие страны разжигают конфликт и пытаются извлечь из него выгоду, тогда как ответственность перекладывают на Китай.

Он подчеркнул, что корни "украинского кризиса лежат в региональных противоречиях в сфере безопасности в Европе, долго накапливались".

Только путем учета законных интересов безопасности всех сторон и создания с помощью диалога и переговоров сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности можно найти правильный путь решения проблемы,

– резюмировал спикер МИД КНР.

