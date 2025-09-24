Почему сокращают китайский импорт российского сырья?
Льготы помогали Китаю экономить на импорте из России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Такие субсидии – в форме скидок или фиксированных выплат – компенсировали логистические расходы, обеспечивали конкурентные преимущества российским поставщикам и поддерживали стабильность цепей поставок.
Решение стало частью стратегии оптимизации государственных расходов. Пекин активно инвестирует в добычу меди и никеля в Индонезии, Африке и Латинской Америке, одновременно стремясь защитить внутренний рынок от ценовых перекосов, вызванных российскими металлами.
Отмена субсидий уменьшает искусственное преимущество поставщиков из РФ и помогает стабилизировать цены для китайских производителей. Изменения произошли на фоне сокращения китайского импорта большинства российских сырьевых товаров в январе–июне 2025 года:
- нефти – на 11% в годовом измерении;
- нефтепродуктов – на 28%;
- СПГ – на 13%;
- древесины и угля – на 10%.
Для российских компаний последствия будут ощутимыми: конкурентоспособность их металлов в Китае снизится, а прибыли крупнейших производителей – таких как "Норильский никель" и "Русал" – значительно сократятся.
Что известно о торговле Китая с Россией?
Китай активно скупает российскую нефть вместо Индии и остается одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти, закупив в 2024 году 108,5 миллиона тонн, что составляет более 2,1 миллиона баррелей в сутки. Такая тенденция свидетельствует, что Китай сохраняет стабильный интерес к российским энергоносителям, пользуясь скидками из-за санкционных ограничений.
Китай также наращивает торговлю СПГ с Россией с помощью российского проекта Arctic LNG 2, который находится под санкциями США. Китай использует малоизвестную компанию для сокрытия конечного потребителя и выбрал терминал в Бейхае для приема газа, чтобы избежать американских санкций.
Вместе с тем в некоторых отраслях торговля России с Китаем идет на спад. Российско-китайская торговля снизилась до 125,8 миллиарда долларов, причем Китай сократил закупки ключевых сырьевых товаров из России, таких как нефть. Поставки из Китая в Россию также сократились – на 9%, прежде всего за счет импорта автомобилей, упал на 61%.