Чому скорочують китайський імпорт російської сировини?

Пільги допомагал Китаю заощаджувати на імпорті з Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Дивіться також Без Китаю путінська Росія – ніщо, але Китай мовчить, – Зеленський виступив на Радбезі

Такі субсидії – у формі знижок або фіксованих виплат – компенсували логістичні витрати, забезпечували конкурентні переваги російським постачальникам та підтримували стабільність ланцюгів поставок.

Рішення стало частиною стратегії оптимізації державних витрат. Пекін активно інвестує у видобуток міді й нікелю в Індонезії, Африці та Латинській Америці, водночас прагнучи захистити внутрішній ринок від цінових перекосів, спричинених російськими металами.

Скасування субсидій зменшує штучну перевагу постачальників із рф і допомагає стабілізувати ціни для китайських виробників. Зміни відбулися на тлі скорочення китайського імпорту більшості російських сировинних товарів у січні–червні 2025 року:

нафти – на 11% у річному вимірі;

нафтопродуктів – на 28%;

СПГ – на 13%;

деревини та вугілля – на 10%.

Для російських компаній наслідки будуть відчутними: конкурентоспроможність їхніх металів у Китаї знизиться, а прибутки найбільших виробників – таких як "Норильський нікель" і "Русал" – значно скоротяться.

Що відомо про торгівлю Китаю з Росією?