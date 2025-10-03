Таку інформацію розповіли американський чиновник та ще три джерела. ознайомлених із цим питанням. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Що Україна може отримати від США?
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у неділю, 28 вересня, що наразі розглядають прохання України про надання ракет Tomahawk великої дальності, які можуть завдати серйозної шкоди Росії завдяки ударам вглиб території.
Утім, джерела агентства, ознайомлені з навчанням персоналу ракетників і процесами постачання ракет, засумнівалися в доцільності надання Києву крилатих ракет Tomahawk, дальність польоту яких сягає аж 2,5 тисячі кілометрів.
На думку американського чиновника, Україна може отримати інше озброєння з меншою дальністю і що США можуть розглянути дозволити європейським союзникам купувати іншу зброю великої дальності для передачі Києву.
Постачання ракет Tomahawk Україні може значно розширити її ударні можливості, даючи їй змогу вражати цілі в глибині російської території, включно з військовими базами, логістичними центрами, аеродромами й командними центрами, які наразі перебувають поза досяжністю,
Дані бюджетної документації Пентагону свідчать про те, що ВМС США, які здебільшого використовують вищезгадані ракети Tomahawk, закупили загалом 8959 ракет за середньою ціною – 1,3 мільйона доларів за екземпляр.
Довідково. Tomahawk – це крилаті ракети великої дальності американського виробництва. Україна намагалася отримати від США ці ракети ще в часи Байдена. Чим особливе таке озброєння та які його характеристики – читайте у матеріалі за посиланням.
Який шанс надання Tomahawk Україні?
Нещодавно член Республіканської партії Борис Пінкус в етері 24 Каналу висловлював думку, що постачання "Tomahawk" виглядає майже неминучим, і насправді є лише питанням часу, адже політична ціна відмови вже занадто висока.
Утім, незадовго до цього політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу пояснив, що подібні розмови щодо передачі крилатих ракет є "інформаційним тролінгом Кремля". Також він назвав такі заяви "просто підняттям ставок".
WSJ писало, що крім крилатих ракет Tomahawk Сполучені Штати розглядають можливість постачання Barracuda, а також інших американських ракет наземного і повітряного базування з дальністю близько 800 кілометрів.