Такую информацию рассказали американский чиновник и еще три источника. ознакомленных с этим вопросом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что Украина может получить от США?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в воскресенье, 28 сентября, что сейчас рассматривают просьбу Украины о предоставлении ракет Tomahawk большой дальности, которые могут нанести серьезный ущерб России благодаря ударам вглубь территории.

Впрочем, источники агентства, ознакомленные с обучением персонала ракетчиков и процессами поставки ракет, усомнились в целесообразности предоставления Киеву крылатых ракет Tomahawk, дальность полета которых достигает аж 2,5 тысячи километров.

По мнению американского чиновника, Украина может получить другое вооружение с меньшей дальностью и что США могут рассмотреть разрешить европейским союзникам покупать другое оружие большой дальности для передачи Киеву.

Поставка ракет Tomahawk Украине может значительно расширить ее ударные возможности, позволяя ей поражать цели в глубине российской территории, включая военные базы, логистическими центрами, аэродромами и командными центрами, которые сейчас находятся вне досягаемости,

Данные бюджетной документации Пентагона свидетельствуют о том, что ВМС США, которые в основном используют вышеупомянутые ракеты Tomahawk, закупили всего 8959 ракет по средней цене – 1,3 миллиона долларов за экземпляр.

Справочно. Tomahawk – это крылатые ракеты большой дальности американского производства. Украина пыталась получить от США эти ракеты еще во времена Байдена. Чем особенное такое вооружение и каковы его характеристики – читайте в материале по ссылке.

Какой шанс предоставления Tomahawk Украине?