Про це в етері 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зазначивши, що ракети Tomahawk можуть вплинути на перебіг бойових дій на користь України. Все тому, що поява нових видів озброєння від західних партнерів завжди сприяє цьому.

Дивіться також Шведські винищувачі Gripen: для чого вони Україні, скільки коштують і чи кращі за F-16

Як допоможуть Україні ракети Tomahawk?

Іван Тимочко зауважив, якщо наша держава отримає від США Tomahawk, то вдасться зрівнятись у можливостях із Росією, аби завдавати ракетних ударів вглиб, ближче до стратегічних об'єктів.

Однак, за його словами, все залежатиме від кількох чинників:

обсягів постачання; безперебійності постачання; оригінальності військових характеристик; техніки, з якої їх будуть запускати.

Якщо буде можливість запускати ці ракети масовано з іноземних платформ чи з підтримкою певних видів військ наших союзників, тоді це буде можливість абсолютно іншого рівня,

– пояснив Іван Тимочко.

Також все залежить від того, як вдасться вибудувати логістику для роботи із Tomahawk.

Як реагуватиме Росія на передачу Україні Tomahawk?

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ вважає, як тільки буде підтверджено, що Україна отримає Tomahawk від США, то Росія залучить багато сил та засобів, щоб збивати такі цілі та їхні пускові установки.

Все задля того, аби нівелювати цей перший ефект масованого завдання ударів та їх ефективності,

– сказав він.

Крім того, дозвіл США на ракети Tomahawk може спонукати й інші держави надати Україні свою зброю. Наприклад, у нас на озброєнні можуть з'явитися Taurus.

Тимочко додав, що пріоритетними цілями на території Росії для Tomahawk будуть арсенали, склади, військові частини, аеродроми, ворожі військово-промислові заводи та нафтопереробні станції.

Що відомо про надання Україні ракет Tomahawk?