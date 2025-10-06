В то же время аналитики считают, что эти ракеты могут существенно снизить боевую эффективность армии России. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Как Россия мешает передаче Tomahawk Украине?

По данным ISW, в недавнем интервью российский диктатор заявил, что такие поставки "уничтожат положительную тенденцию" в отношениях между Россией и США.

Аналитики отмечают, что таким образом Кремль пытается привязать "улучшение двусторонних отношений" к уменьшению военной поддержки Украины. Подобную тактику Россия уже использовала, когда США рассматривали поставки ракет ATACMS, танков Abrams или истребителей F-16.

Также Путин считает, что поставки дальнобойного оружия повлекут "эскалацию". Кроме того, как напоминают аналитики, российский лидер пригрозил США, что передача Tomahawk якобы "втянет американских военных в непосредственное участие в ударах".

Ослабит ли Tomahawk армию России?

Аналитики считают, что Tomahawk могут существенно изменить ситуацию на фронте. По мнению ISW, украинские дроны способны бить вглубь России, но их нагрузка ограничена и не подходит для поражения специализированных целей.

Американские ракеты дальностью 1600 – 2500 километров способны поражать почти 2 тысячи российских военных объектов в тыловых зонах, которые критически важны для логистики и обеспечения армии врага.

Передадут ли Украине Tomahawk?