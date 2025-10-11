Ведь ранее в российском МИДе фактически намекнули на выход из переговорного процесса, из-за якобы "исчерпания импульса" после встречи Трампа и Путина на Аляске. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, почему в Кремле решили отречься от предыдущих заявлений и к чему может готовиться российский диктатор.

Интересно также У Путина есть страшный компромат на Трампа: эксклюзивное интервью с генералом СБУ в отставке

Какой хитрый план готовит Путин?

Заявление об "исчерпании импульса" по урегулированию войны против Украины прозвучало от заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова. Политолог Олег Саакян считает, что это не было случайностью. Ведь статус Рябкова довольно незначительный, поэтому Кремль оставил для себя возможность быстро опровергнуть эти слова. Даже лицо на ранг выше Рябкова, могло утверждать, что переговорный трек с США продолжается и диалог с Трампом прекрасно продвигается. Собственно, так и произошло.

К тому же в заявлении заместителя главы МИД России прозвучала еще одна интересная деталь. Рябков заявил, что противники мира в Украине вроде ежедневно саботируют российско-американские договоренности по урегулированию войны. Мол, с Трампом и США на самом деле все в порядке, но какие-то непонятные силы мешают им с Россией заключить мир.

Когда США заговорили о передаче Tomahawk Украине, будто показывают России – что позже они сядут за стол переговоров, то хуже будут их позиции. Через заявление Рябкова Кремль показал, что если на них будут давить – они и вообще откажутся от переговоров. Впоследствии они дали заднюю, специально сказав, что все хорошо. Не стоит серьезно воспринимать все эти заявления, ведь это просто игра и маневры,

– объяснил политолог.

Радикально эти заявления ничего не изменили. Ведь Трамп до сих пор хочет договариваться с Путиным, а Путин, по-прежнему, не хочет уступать свои амбиции. В то же время российский диктатор все же боится прямой конфронтации с Трампом.

"Путин раз подразнил Трампа, и тот в ответ "потянулся" за Tomahawk. Поэтому Россия разыгрывает карту, что все на Западе плохие, а вот Трамп – хороший", – подчеркнул Саакян.

В этом контексте стоит и добавить другой важный фактор. Сейчас Россия усилила удары по украинской энергетике, хотя понимает, что совсем скоро наступит момент, когда и Украина сможет нанести серьезный ущерб российской энергосистеме в ответ.

Как раз после того, как они привлекут максимум усилий по украинской энергетике и до того, как Украина сможет привлечь свой максимум, Россия предложит Трампу переговоры по энергетическому перемирию. Это будет дополнительный рычаг, мол, они все же садятся за стол переговоров, но прежде чем обсуждать прекращение огня, стоит рассмотреть мораторий на удары по энергетике,

– отметил политолог.

Россияне сделают все, чтобы переговоры были невыгодны для Украины, но уже были выгодными для них самих. Именно поэтому Путин заявил, что остается в мирном процессе, а атаки по энергетике Украины становятся все более интенсивными.

Что задумала Россия на переговорах: смотрите видео

Действительно ли у России и США есть общее видение завершения войны?

Хотя Путин и хвастался, что они с Трампом якобы достигли на Аляске определенных договоренностей, это похоже на ложь. Политолог Олег Лесной заметил, что после встречи не было никаких данных о том, что США и Россия сформировали какую-то общую позицию.

"Путин наговорил много глупостей, поскольку Трамп не подтвердил, что на Аляске были какие-то договоренности, если бы были – Трамп к ним апеллировал бы. Да и вообще, эта встреча фактически была сорвана. Поэтому апеллировать к Аляске – это то же, что апеллировать к Стамбулу. Это все о неподтвержденных заявлениях", – объяснил Лесной.

Напомним! Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске закончилась быстрее, чем планировалось. Тогда запланированные расширенные консультации и обед между лидерами отменили по неизвестным причинам. Согласно документам, которые получили СМИ, известно, что Трамп и Путин должны были сидеть друг напротив друга, в окружении представителей США и России.

В то же время Путин все же хотел донести до Трампа главную мысль: он до сих пор хочет говорить и быть частью переговорного процесса. Хотя между строк скрывался тезис о том, что Путин хочет говорить об Украине без Украины. Для нас это довольно опасный процесс.

К слову, политолог Игорь Рейтерович также разделяет мнение, что Россия сейчас пытается вывести США на двусторонние переговоры без Украины. Однако в Вашингтоне уже понимают, что проигнорировать Украину не получится.

Кроме того, финальное решение о возобновлении диалога теперь за Дональдом Трампом. Его последние заявления дали понять, что он будет оценивать серьезность намерений Путина по заключению мира. Он потребует от диктатора гарантий, что встреча будет иметь практическую часть. Теперь диалог ради диалога – не сработает.

Как у Трампа будут реагировать на выходки России?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, аналитик Александр Мусиенко заметил, что в последнее время риторика Дональда Трампа в отношении Путина и России в целом изменилась.

Американская администрация четко дала понять, что у них сейчас совсем другая стратегия и подходы. Этот подход заключается в том, чтобы ответить на российскую эскалацию. Отсюда и появились заявления о Tomahawk, которые в целом обобщают усиление помощи Украине со стороны США,

– отметил аналитик.

По мнению Мусиенко, говорится не просто о Tomahawk, а о расширении поставок вооружений Украине, для того, чтобы наши удары по России становились более точными и эффективными.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что имел разговор с Дональдом Трампом о дальнобойном оружии. Речь идет не только о ракетах Tomahawk, но и ракеты ATACMS и артиллерийские системы HIMARS.

"Фактически, Tomahawk – это некий символ, который показывает, что политика США меняется, чтобы давить на Путина. В полной мере этого давления еще не проявили, но любые дальнейшие переговоры возможны только после него. До того момента нет перспектив для диалога", – подчеркнул Мусиенко.

Политика США в отношении России изменилась: посмотрите видео

Что говорил Трамп о переговорах Украины и России?