Перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що чекає від Альянсу активної підтримки України. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

Що відомо про заяви глави Пентагону?

Міністр оборони США відреагував на коментар генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який той дав на зустрічі міністрів оборони країн-членів альянсу в Брюсселі, сказавши, що очікує "вогневу міць" для України від НАТО.

У своєму дописі Рютте сказав, що наразі НАТО "сильніше, ніж будь-коли, і справедливіше", а європейські союзники та Канада "додають свою вагу" збільшенням витрат на оборону.

Good to see @SecWar Pete Hegseth again. NATO is stronger than ever & fairer: European Allies & Canada are pulling their weight and stepping up to equalise defence spending with the US. Looking forward to continue working together to keep our fighting forces powerful & preserve… pic.twitter.com/6m0i7eYyCk — Mark Rutte (@SecGenNATO) October 15, 2025

Він згадав нову ініціативу Альянсу щодо України – PURL, завдяки якій, європейські країни можуть купувати американську зброю для України.

Яку допомогу отримає Україна згідно PURL?

За даною програмою союзники вже пообіцяли 2 мільярди доларів на військове обладнання для України, а 15 жовтня НАТО готується виділити додаткове фінансування.

Тож ми очікуємо сьогодні, що ще більше країн пожертвують ще більше, що вони придбають ще більше, щоб забезпечити Україну мирним завершенням цього конфлікту,

– додав міністр.

Водночас Україна сподівається на виділення коштів для закупівлі далекобійних ракет Tomahawk, але таке рішення залежить від Дональда Трампа.

Раніше президент США заявляв, що його терпіння до президента Росії закінчується, тому, ймовірно, він буде готовий надати Україні далекобійні ракети.

Питання постачання ракет Tomahawk для України наразі є основним, однак його не включили до списку тем, які представники країн обговорюватимуть в Брюсселі.

Рютте відповів щодо цього, мовляв, дане питання двостороннє і його обговорювати має безпосередньо Україна із США.

Втім міністри оборони НАТО встигли пообіцяти Україні більше безпілотників, зокрема Британія заявила, що надасть 100 тисяч БпЛА, а Нідерланди вже виділили фінансування у розмірі 104 мільйони доларів на створення власних українських.

Що кажуть міністри оборони про російську загрозу в країнах НАТО?

Нещодавнє вторгнення росіян в повітряний простір країн НАТО, включно зі збиттям російських безпілотників над Польщею минулого місяця, привернули увагу європейців до того, як континент реагуватиме на російську загрозу.

Якщо НАТО опинятиметься під загрозою, ми діятимемо, і ми повинні протистояти його (Путінській) ескалації нашою силою»,

– заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

А також наголосив, що британські літаки продовжуватимуть слідкувати за повітряним простором Польщі.

Однак міністр оборони Нідерландів не погодився із цим рішенням, мовляв, потрібно щось значно дієвіше та згадав, як голландські винищувачі F-35 знищили кілька російських безпілотників над Польщею.

Але, звичайно, нам також потрібно вчитися з цього. F-35 — не найефективніший спосіб знищення дронів, і нам слід знайти набагато ефективніші способи для цього. Російська загроза дедалі більше наближається до території НАТО,

– додав він.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс наголосив, що зброя, яка може вражати цілі в Росії є надзвичайно важливою для України, в час коли росіяни атакують цивільну інфраструктуру та вбивають мирних жителів. А також додав, що українські сили мають законне право атакувати військові цілі на території Росії в рамках самооборони.

НАТО також безперечно прогнозує, що за будь-яких обставин, за будь-якого сценарію ми також будемо готові та здатні завдавати глибоких ударів,

– продовжив Спрудс.

Водночас міністр оборони Фінляндії попередив, що Росія буде становити загрозу навіть після закінчення війни в Україні, оскільки Путін модернізовує російську армію та нарощує війська поблизу кордонів країн НАТО.

Коли відбудеться зустріч Зеленського із Трампом та про що будуть говорити?

За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Трампом 17 жовтня в Білому домі. Зеленський планує порушити питання доступу до американських ракетних комплексів Tomahawk – зброї, яка може суттєво змінити хід війни, дозволивши вражати цілі глибоко на території Росії.

