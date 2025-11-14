Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію американського міністра у соцмережі Х та Associated Press.

Про що оголосив Гегсет?

Піт Гегсет у п'ятницю, 14 листопада, оголосив військову операцію "Південний спис" та наголосив, що відповідна місія спрямована на боротьбу з наркотрафіком. Відповідний наказ віддав американський президент Дональд Трамп.

Під керівництвом Об’єднаної оперативної групи "Південний спис" та Південного командування ця місія захищає нашу Батьківщину, усуває наркотерористів з нашої півкулі та оберігає нашу країну від наркотиків, що вбивають наших людей. Західна півкуля – це зона Америки, і ми будемо її захищати,

– написав він.

Водночас Associated Press пише, що зараз до берегів Венесуели рухається найсучасніший американський авіаносець USS Gerald Ford. Згідно з оприлюдненою інформацією, він досягне Венесуели всього за кілька днів.

Що цьому передувало?