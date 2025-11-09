Як розповів в ефірі 24 Каналу громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, складається враження, ніби Трамп хоче показати себе правителем західної півкулі. Колись таку ідеологію сповідував президент Джеймс Монро.

До теми На США можуть чекати сюрпризи: Росія попередила, що може передати Венесуелі "Орешник"

Чи готовий Трамп почати нову війну?

Для багатьох американців ситуації з Венесуелою незрозуміла, адже вони думали, що головна небезпека походить від Росії. Виявилося, що Росія аж у Європі й вона дуже близько до Китаю. Крім цього, є низка інших викликів для США.

Ми зосередимось на проблемах, які стосуються нас. Наприклад, з наркотрафіком, який пов'язаний з Мексикою. Але, звісно, ми не хочемо нападати на цю країну. Натомість будемо погрожувати Венесуелі з її урядом, який нікому не подобається,

– сказав політичний діяч зі США.

Така поведінка є характерною для теперішньої адміністрації у США. Вона хоче знайти ціль, яка викликатиме найменше співчуття, та її атакувати. При цьому не варто відкидати застосування методів, які не можна назвати порядними.

"Ймовірно, Венесуела цікава ще тим, що у Республіканській партії є як ізоляціоністи, так і ті, хто зацікавлений у глобальній залученості. Обидві ці сторони зіштовхуються, але жодна з них не несе чогось хорошого для Венесуели", – додав Юрій Рашкін.

Все залежатиме від того, хто стане на чолі республіканців. Можливо, це будуть люди, які захочуть встановити демократію у Венесуелі. Але наразі все це нагадує шоу. Трамп не планує реальної війни, для нього – це лише погана угода

Що відбувається між США та Венесуелою?