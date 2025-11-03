Низку неоднозначних заяв очільник Білого дому зробив під час спілкування з журналісткою телеканалу CBS, передає 24 Канал.

Актуально США готують вторгнення у Венесуелу: для чого це Трампу та чи втрутяться Китай і Росія

Як Трамп коментує імовірність воєнного конфлікту з Венесуелою?

Під час програми "60 хвилин" журналістка запитала Трампа, чи планує Вашингтон військову операцію проти Венесуели. Американський президент зазначив, що наразі не очікує війни.

Я сумніваюся. Не думаю,

– сказав Дональд Трамп.

Водночас на уточнювальне запитання про Ніколаса Мадуро він висловив упевненість у тому, що його дні на посаді вже нібито "полічені".

Що цьому передувало?