Низку неоднозначних заяв очільник Білого дому зробив під час спілкування з журналісткою телеканалу CBS, передає 24 Канал.
Як Трамп коментує імовірність воєнного конфлікту з Венесуелою?
Під час програми "60 хвилин" журналістка запитала Трампа, чи планує Вашингтон військову операцію проти Венесуели. Американський президент зазначив, що наразі не очікує війни.
Я сумніваюся. Не думаю,
– сказав Дональд Трамп.
Водночас на уточнювальне запитання про Ніколаса Мадуро він висловив упевненість у тому, що його дні на посаді вже нібито "полічені".
Що цьому передувало?
У ЗМІ писали, що адміністрація Трампа нібито готується завдати ударів по об'єктах у Венесуелі вже найближчими днями або навіть годинами. У Білому домі, як повідомляється, визначили низку цілей і підготували відповідні рішення, зокрема військові об'єкти, які можуть використовуватися для контрабанди наркотиків.
На тлі загрози з боку США президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся по військову допомогу до Росії, Китаю та Ірану. Зокрема він просив про ремонт радарів, військових літаків та можливе постачання ракет.
У відповідь на це до Каракаса прибув російський літак Іл-76, який експлуатує авіакомпанія Aviacon Zitotrans, що перебуває під санкціями США, Канади та України через зв'язки з російськими військовими структурами.
Зі свого боку США модернізують покинуту військово-морську базу "Рузвельт-Роудс" у Пуерто-Рико для можливих операцій у Венесуелі.
Крім того, з початку вересня Сполучені Штати завдали щонайменше 14 ударів по суднах із наркотиками в Карибському басейні, зокрема з Венесуелою та Колумбією.