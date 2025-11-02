Нарощування військової присутності США в Карибському басейні розпочалося в серпні. Тоді туди прибули військові кораблі, атомний підводний човен, винищувачі та літаки-розвідників. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також США готують вторгнення у Венесуелу: для чого це Трампу та чи втрутяться Китай і Росія

Які роботи ведуться на американських об'єктах біля Венесуели?

Перші будівельні роботи на колишній військово-морській базі "Рузвельт-Роудс" у Пуерто-Рико помітили 17 вересня.

Там розчищали та відновлювали асфальтування рульових доріжок, що ведуть до злітно-посадкової смуги.

Довідково. Цей об'єкт був закритий понад 20 років тому. До 2004 року "Рузвельт-Роудс" була однією з найбільших військово-морських баз США у світі. Вона займає стратегічне розташування та доволі простора для збору обладнання.

Окрім модернізації можливостей посадки та зльоту на "Рузвельт-Роудс", Штати зміни є й у цивільних аеропортах Пуерто-Рико та Сент-Круа на Віргінських островах США.

Зокрема, значні зміни є в аеропорту Рафаеля Ернандеса, другому за завантаженістю цивільному аеропорту в Пуерто-Рико. До середини жовтня перемістили туди засоби зв'язку та мобільну вежу управління повітряним рухом.

На сусідньому острові Сент-Круа супутникові знімки, зроблені у вересні та жовтні, також показують будівельну діяльність у цивільному аеропорту.

Ці американські території розташовані за понад 800 кілометрів від Венесуели.

У Reuters зазначають, що нарощування військової сили в регіоні є найбільшим з 1994 року, не пов'язаним з ліквідацією наслідків стихійних лих.

Для чого виникла така потреба?

Агентство Reuters поспілкувалося з військовими чиновниками США та морськими експертами, які кажуть, що нове будівництво в Пуерто-Рико та на Віргінських островах вказує на підготовку, яка може дозволити американським військовим проводити операції всередині Венесуели.

Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово заявляв, що США сподіваються усунути його від влади.

Усе це, я думаю, розроблено для того, щоб налякати режим Мадуро та генералів навколо нього, сподіваючись, що це створить тріщини,

– сказали у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) у Вашингтоні.

З початку вересня Штати завдали щонайменше 14 ударів по суднах, ймовірно, з наркотиками в Карибському басейні та Тихому океані. Загинула 61 людина.

Це посилило напруженість у відносинах з Венесуелою та Колумбією.

Коментуючи ситуацію, у Білому домі нагадали, що Трамп під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв боротися з наркокартелями регіону.

Припускають, що регіональна присутність американських військових зміцнює безпеку та стримує незаконне перевезення наркотиків та зброї через цю територію.

Загострення між США та Венесуелою: останні новини