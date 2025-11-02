Наращивание военного присутствия США в Карибском бассейне началось в августе. Тогда туда прибыли военные корабли, атомная подводная лодка, истребители и самолеты-разведчики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какие работы ведутся на американских объектах возле Венесуэлы?

Первые строительные работы на бывшей военно-морской базе "Рузвельт-Роудс" в Пуэрто-Рико заметили 17 сентября.

Там расчищали и восстанавливали асфальтирование рулевых дорожек, ведущих к взлетно-посадочной полосе.

Справочно. Этот объект был закрыт более 20 лет назад. До 2004 года "Рузвельт-Роудс" была одной из крупнейших военно-морских баз США в мире. Она занимает стратегическое расположение и довольно просторная для сбора оборудования.

Кроме модернизации возможностей посадки и взлета на "Рузвельт-Роудс", Штаты изменения есть и в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и Сент-Круа на Виргинских островах США.

В частности, значительные изменения в аэропорту Рафаэля Эрнандеса, втором по загруженности гражданском аэропорту в Пуэрто-Рико. К середине октября переместили туда средства связи и мобильную башню управления воздушным движением.

На соседнем острове Сент-Круа спутниковые снимки, сделаны в сентябре и октябре, также показывают строительную деятельность в гражданском аэропорту.

Эти американские территории расположены более чем в 800 километрах от Венесуэлы.

В Reuters отмечают, что наращивание военной силы в регионе является крупнейшим с 1994 года, не связанным с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

Для чего возникла такая потребность?

Агентство Reuters пообщалось с военными чиновниками США и морскими экспертами, которые говорят, что новое строительство в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах указывает на подготовку, которая может позволить американским военным проводить операции внутри Венесуэлы.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что США надеются отстранить его от власти.

Все это, я думаю, разработано для того, чтобы напугать режим Мадуро и генералов вокруг него, надеясь, что это создаст трещины,

– сказали в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

С начала сентября Штаты нанесли по меньшей мере 14 ударов по судам, вероятно, с наркотиками в Карибском бассейне и Тихом океане. Погиб 61 человек.

Это усилило напряженность в отношениях с Венесуэлой и Колумбией.

Комментируя ситуацию, в Белом доме напомнили, что Трамп во время своей предвыборной кампании обещал бороться с наркокартелями региона.

Предполагают, что региональное присутствие американских военных укрепляет безопасность и сдерживает незаконную перевозку наркотиков и оружия через эту территорию.

