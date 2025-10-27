Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект InformNapalm.

Интересно "Никакой безумной войны, пожалуйста": Мадуро обратился к Трампу на фоне обострения

Что мог перевозить Ил-76ТД в Венесуэлу?

Расследователи отмечали, что доподлинно неизвестно, что именно мог перевозить Ил-76ТД авиакомпании "Авиакон Цитотранс".

В то же время известно, что борт вылетел из России 22 октября, а дальше двигался по маршруту через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию, откуда уже полетел в Венесуэлу.

На фоне визита российского самолета Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "готовится к наземным операциям" против наркокартелей в Венесуэле, а военные вертолеты США заметили у берегов страны,

– отметили в InformNapalm.

Обратите внимание! В октябре 2024 и январе 2025 на сайте международного разведывательного сообщества InformNapalm на 11 языках публиковали серию CYBINT-исследований о "Авиакон Цитотранс" как теневой флот Путина.

Стоит отметить, что российская авиакомпания "Авиакон Цитотранс" с января 2023 года находится в санкционном списке США против ЧВК "Вагнера" за осуществление грузоперевозок в пользу ЧВК и подсанкционных предприятий российского ВПК. Конечными пунктами назначения бортов компании были Венесуэла и страны Африки.

В InformNapalm отмечали, что рейсы эта компания осуществляет в "дружественные" России страны, и в первую очередь это касается перевозки вооружения, военной техники, а также опасных для транспортировки предметов, таких как урановые руды или оборудование для атомных станций.

Штатными пилотами этой компании являются бывшие и действующие выходцы из различных российских силовых структур, таких как МЧС РФ, Военно-транспортная авиация армии России и других.

В общем, эта компания является инструментом, с помощью которого осуществляется перевозка различного рода товаров в интересах военно-промышленного комплекса России.

Что еще известно о теневом флоте России?