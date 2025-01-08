Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на расследование InformNapalm.

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Компания "Авиакон Цитотранс" находится под санкциями

На акционерное общество "Авиакон Цитотранс", которым руководит Россия, наложили международные санкции из-за перевозки оружия и вооружения. Несмотря на это, компания позволила России обходить ограничения и создать свой теневой флот.

Суда компании курсируют в "дружественные" к России страны, куда привозят оружие, военную технику и даже руду и оборудование для атомных станций.

Перевозки осуществляют бывшие и действующие работники российских силовых структур и военные.

Многие из них забронированы от мобилизации, а значит Россия определила компанию "Авиакон Цитотранс" критически важным предприятием для выполнения задач, а именно перевозки грузов Рособоронэкспорта. У компании даже есть четкий алгоритм действий на случай получения сотрудником повестки.

Как Россия обходит санкции с помощью теневого флота

Сербская компания "HOLBERG" в декабре 2022 года осуществила перевозку электронных товаров из аэропорта Дубая в аэропорт "Шереметьево", в Москве. Получателем товаров была российская компания "АВ Дистри". Сотрудничество удалось наладить благодаря владельцу "HOLBERG" Денису Бушуеву, который является российским предпринимателем из Калининграда. А компанией "АВ Дистри" руководит россиянин Виталий Мазур.

Мазур стал владельцем "АВ Дистри" 22 апреля 2022 года, когда Бушуев передал ему 100% акций компании, а сам стал руководителем той самой сербской компании "HOLBERG".



Виталий Мазур начал руководить компанией после Бушуева / Фото InformNapalm

Так двумя предпринимателями и была создана схема для обхода международных санкций.

Логичным объяснением является то, что такая компания, как “Авиакон Цитотранс”, выполняет транспортировку этой продукции между двумя фиктивными компаниями, принадлежащих россиянам. Ведь маловероятно, что целый самолет Ил-76 используют для перевозки только 55 килограммов электроники,

– пишет издание.

Это лишь одна из схем обхода ограничений, которые российское правительство проводит со связанными с ним компаниями.

В исследовании также говорится, что теневой воздушный флот, вероятно, работает под прикрытием российского главного управления разведки.

Что известно о других рейсах компании "Авиакон Цитотранс"

Страны, которые сотрудничают с Россией, или не вводят санкции, или в основном не придерживаются ограничений. Через них Россия и получает необходимые товары для своей военной и гражданской промышленности. Среди стран, куда летают Ил-76 компании "Авиакон Цитотранс", есть ОАЭ, Китай, Армения, Турция и страны Африки.

Обычно самолеты перевозят электронику, мобильные телефоны, литий-ионные батареи, матрицы для телефонов, автозапчасти, серверы, процессоры, блоки хранения данных, iPad, Oculus VR Headset, MacBook, косметические товары и многое другое. Но данные расследователей показали, что под гражданские товары часто маскируются грузы двойного назначения для военных целей России.

Так "Авиакон Цитотранс" является связующим звеном, которая транспортирует в Россию товары, в том числе и запрещенные для ввоза в страну.



Накладная на перевозку техники из ОАЭ для российской компании / Фото InformNapalm

Какими самолетами владеет компания

Воздушные суда Ил-76ТД составляют основную часть имеющихся самолетов в компании "Авиакон Цитотранс". По состоянию на июнь 2023 года общество имело 5 судов с номерами 76502, 76842, 76846, 78765, 76807.

Описание самолетов компании "Авиакон Цитотранс" / Фото InformNapalm

Самолеты компании изнашиваются

Из-за международных санкций компания "Авиакон Цитотранс" не может качественно ремонтировать самолеты. Расследователи отмечают, что Россия может столкнуться с критической ситуацией, когда в стране не останется пригодных самолетов или их количество будет крайне ограничено.

Общество "Авиакон Цитотранс" также беспокоится о состоянии самолетов. Руководство призвало командиров воздушных судов и техников прилагать максимальные усилия для качественного осмотра самолетов и выполнения необходимых работ.

Россия использует теневой флот кораблей

Кроме самолетов, с помощью которых Россия обходит санкции, она также имеет теневой флот, которым перевозит нефтепродукты. Значительная часть этих судов являются устаревшими, в результате чего возникает опасность на морских маршрутах. Известно, что 28% танкеров, которые перевозили российскую нефть, имеют возраст более 20 лет.