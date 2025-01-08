Про це пише 24 Канал з посиланням на розслідування InformNapalm.

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Компанія "Авіакон Цитотранс" знаходиться під санкціями

На акціонерне товариство "Авіакон Цитотранс", яким керує Росія, наклали міжнародні санкції через перевезення зброї та озброєння. Попри це, компанія дозволила Росії обходити обмеження і створити свій тіньовий флот.

Судна компанії курсують до "дружніх" до Росії країн, куди привозять зброю, військову техніку та навіть руду та обладнання для атомних станцій.

Перевезення здійснюють колишні та чинні працівники російських силових структур та військові.

Багато хто з них заброньовані від мобілізації, а отже Росія визначила компанію "Авіакон Цитотранс" критично важливим підприємством для виконання завдань, а саме перевезення вантажів Рособоронекспорту. У компанії навіть є чіткий алгоритм дій на випадок отримання співробітником повістки.

Як Росія обходить санкції за допомогою тіньового флоту

Сербська компанія "HOLBERG" у грудні 2022 року здійснила перевезення електронних товарів з аеропорту Дубая до аеропорту "Шереметьєво", що в Москві. Отримувачем товарів була російська компанія "АВ Дистри". Співпрацю вдалося налагодити завдяки власнику "HOLBERG" Денисові Бушуєву, який є російським підприємцем із Калінінграда. А компанією "АВ Дистри" керує росіянин Віталій Мазур.

Мазур став власником "АВ Дистри" 22 квітня 2022 року, коли Бушуєв передав йому 100% акцій компанії, а сам став керівником тієї самої сербської компанії "HOLBERG".



Віталій Мазур почав керувати компанією після Бушуєва / Фото InformNapalm

Так двома підприємцями і була створена схема для обходу міжнародних санкцій.

Логічним поясненням є те, що така компанія, як “Авіакон Цитотранс”, виконує транспортування цієї продукції між двома фіктивними компаніями, які належать росіянам. Адже малоймовірно, що цілий літак Іл-76 використовують для перевезення лише 55 кілограмів електроніки,

– пише видання.

Це лише одна зі схем обходу обмежень, які російський уряд проводить із пов’язаними з ним компаніями.

У дослідженні також ідеться, що тіньовий повітряний флот, ймовірно, працює під прикриттям російського головного управління розвідки.

Що відомо про інші рейси компанії "Авіакон Цитотранс"

Країни, які співпрацюють з Росією, або не запроваджують санкції, або здебільшого не дотримуються обмежень. Через них Росія й отримує необхідні товари для своєї військової та цивільної промисловості. Серед країн, куди літають Іл-76 компанії "Авіакон Цитотранс", є ОАЕ, Китай, Вірменія, Туреччина та країни Африки.

Зазвичай літаки перевозять електроніку, мобільні телефони, літій-іонні батареї, матриці для телефонів, автозапчастини, сервери, процесори, блоки зберігання даних, iPad, Oculus VR Headset, MacBook, косметичні товари та багато іншого. Але дані розслідувачів показали, що під цивільні товари часто маскуються вантажі подвійного призначення для військових цілей Росії.

Так "Авіакон Цитотранс" є сполучною ланкою, яка транспортує до Росії товари, зокрема і заборонені для завезення в країну.



Накладна на перевезення техніки з ОАЕ для російської компанії / Фото InformNapalm

Якими літаками володіє компанія

Повітряні судна Іл-76ТД становлять основну частину наявних літаків у компанії "Авіакон Цитотранс". Станом на червень 2023 року товариство мало 5 суден з номерами 76502, 76842, 76846, 78765, 76807.

Опис літаків компанії "Авіакон Цитотранс" / Фото InformNapalm

Літаки компанії зношуються

Через міжнародні санкції компанія "Авіакон Цитотранс" не може якісно ремонтувати літаки. Розслідувачі зазначають, що Росія може зіткнутися з критичною ситуацією, коли в країні не залишиться придатних літаків або їхня кількість буде вкрай обмежена.

Товариство "Авіакон Цитотранс" також турбується про стан літаків. Керівництво закликало командирів повітряних суден і техніків докладати максимальних зусиль для якісного огляду літаків та виконання необхідних робіт.

Росія використовує тіньовий флот кораблів

Окрім літаків, за допомогою яких Росія обходить санкції, вона також має тіньовий флот, яким перевозить нафтопродукти. Значна частина цих суден є застарілими, внаслідок чого виникає небезпека на морських маршрутах. Відомо, що 28% танкерів, які перевозили російську нафту, мають вік понад 20 років.