Ряд неоднозначных заявлений глава Белого дома сделал во время общения с журналисткой телеканала CBS, передает 24 Канал.

Как Трамп комментирует вероятность военного конфликта с Венесуэлой?

Во время программы "60 минут" журналистка спросила Трампа, планирует ли Вашингтон военную операцию против Венесуэлы. Американский президент отметил, что пока не ожидает войны.

Я сомневаюсь. Не думаю,

– сказал Дональд Трамп.

В то же время на уточняющий вопрос о Николасе Мадуро он выразил уверенность в том, что его дни на посту уже якобы "сочтены".

Что этому предшествовало?