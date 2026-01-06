Точно не відомо, що саме сталося, але мережа вже вибухнула низкою ймовірних пояснень. 24 Канал завдяки Express зібрав, що ми знаємо на цей момент.

Що могло бути причиною нічної стрілянини у Каракасі 6 січня?

У Венесуелі в Каракасі вночі 6 січня лунала стрілянина. Люди чули постріли біля президентського палацу Мірафлорес, також на вулицях Каракаса помітили бронетехніку та солдатів.

Що конкретно сталося – невідомо. За повідомленнями місцевих ЗМІ, військові стріляли по дронах в урядовому крварталі. Також деякі медіа подавали цю подію як нібито спробу державного перевороту.

Після низки панічних повідомлень у соціальних мережах ЗМІ все ж з'ясували, що ситуація у столиці Венесуели, за повідомленням місцевої влади, перебуває під контролем. На вулицях спокійно.

Звуки стрілянини у Каракасі, які швидко поширилися в соцмережах: дивіться відео очевидців

Робота зенітних установок, схоже, по невідомих дронах у небі: відео свідків

За неофіційними даними, урядова гвардія в Каракасі нібито помилково відкрила вогонь по власному безпілотнику, прийнявши його за ворожий об'єкт. Офіційної інформації від влади Венесуели на момент публікації не було.

На якому тлі відбувся цей інцидент у Каракасі?