Точно не відомо, що саме сталося, але мережа вже вибухнула низкою ймовірних пояснень. 24 Канал завдяки Express зібрав, що ми знаємо на цей момент.
Дивіться також На тлі операції у Венесуелі: чи зважиться Китай на війну проти Тайваню
Що могло бути причиною нічної стрілянини у Каракасі 6 січня?
У Венесуелі в Каракасі вночі 6 січня лунала стрілянина. Люди чули постріли біля президентського палацу Мірафлорес, також на вулицях Каракаса помітили бронетехніку та солдатів.
Що конкретно сталося – невідомо. За повідомленнями місцевих ЗМІ, військові стріляли по дронах в урядовому крварталі. Також деякі медіа подавали цю подію як нібито спробу державного перевороту.
Після низки панічних повідомлень у соціальних мережах ЗМІ все ж з'ясували, що ситуація у столиці Венесуели, за повідомленням місцевої влади, перебуває під контролем. На вулицях спокійно.
Звуки стрілянини у Каракасі, які швидко поширилися в соцмережах: дивіться відео очевидців
Робота зенітних установок, схоже, по невідомих дронах у небі: відео свідків
За неофіційними даними, урядова гвардія в Каракасі нібито помилково відкрила вогонь по власному безпілотнику, прийнявши його за ворожий об'єкт. Офіційної інформації від влади Венесуели на момент публікації не було.
На якому тлі відбувся цей інцидент у Каракасі?
Ця стрілянина 6 січня сталася лише через кілька днів після американського військового рейду 3 числа, коли США завдали ударів по Каракасу та захопили президента Ніколаса Мадуро.
Зараз ситуація у країні залишається напруженою. Водночас Делсі Родрігес, що була за Мадуро віцепрезиденткою, якраз 6 січня прийняла присягу як тимчасова президентка Венесуели.
- Експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко розповідав 24 Каналу, що вплив Кремля у Венесуелі раніше був безумовним. Та тепер ситуація може стрімко змінитися.