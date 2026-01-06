Точно не известно, что именно произошло, но сеть уже взорвалась рядом вероятных объяснений. 24 Канал благодаря Express собрал, что мы знаем на данный момент.

Что могло быть причиной ночной стрельбы в Каракасе 6 января?

В Венесуэле в Каракасе ночью 6 января раздавалась стрельба. Люди слышали выстрелы возле президентского дворца Мирафлорес, также на улицах Каракаса заметили бронетехнику и солдат.

Что конкретно произошло – неизвестно. По сообщениям местных СМИ, военные стреляли по дронам в правительственном квартале. Также некоторые медиа подавали это событие как якобы попытку государственного переворота.

После ряда панических сообщений в социальных сетях СМИ все же выяснили, что ситуация в столице Венесуэлы, по сообщению местных властей, находится под контролем. На улицах спокойно.

Звуки стрельбы в Каракасе, которые быстро распространились в соцсетях: смотрите видео очевидцев

Работа зенитных установок, похоже, по неизвестным дронам в небе: видео свидетелей

По неофициальным данным, правительственная гвардия в Каракасе якобы по ошибке открыла огонь по собственному беспилотнику, приняв его за вражеский объект. Официальной информации от властей Венесуэлы на момент публикации не было.

На каком фоне произошел этот инцидент в Каракасе?