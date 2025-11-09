Как рассказал в эфире 24 Канала общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, складывается впечатление, будто Трамп хочет показать себя правителем западного полушария. Когда-то такую идеологию исповедовал президент Джеймс Монро.

Готов ли Трамп начать новую войну?

Для многих американцев ситуация с Венесуэлой непонятна, ведь они думали, что главная опасность исходит от России. Оказалось, что Россия аж в Европе и она очень близко к Китаю. Кроме этого, есть ряд других вызовов для США.

Мы сосредоточимся на проблемах, которые касаются нас. Например, с наркотрафиком, который связан с Мексикой. Но, конечно, мы не хотим нападать на эту страну. Вместо этого будем угрожать Венесуэле с ее правительством, которое никому не нравится,

– сказал политический деятель из США.

Такое поведение характерно для нынешней администрации в США. Она хочет найти цель, которая будет вызывать наименьшее сочувствие, и ее атаковать. При этом не стоит исключать применение методов, которые нельзя назвать порядочными.

"Вероятно, Венесуэла интересна еще тем, что в Республиканской партии есть как изоляционисты, так и те, кто заинтересован в глобальной вовлеченности. Обе эти стороны сталкиваются, но ни одна из них не несет чего-то хорошего для Венесуэлы", – добавил Юрий Рашкин.

Все будет зависеть от того, кто станет во главе республиканцев. Возможно, это будут люди, которые захотят установить демократию в Венесуэле. Но пока все это напоминает шоу. Трамп не планирует реальной войны, для него – это лишь плохая сделка

Что происходит между США и Венесуэлой?