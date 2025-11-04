Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Дивіться також США готують вторгнення у Венесуелу: для чого це Трампу та чи втрутяться Китай і Росія

Як США виправдають військові дії у Венесуелі?

Адміністрація Трампа розробила кілька варіантів військових дій у Венесуелі. Мовиться й про безпосередні удари по військових частинах, які охороняють президента Мадуро, а також про можливість захоплення контролю над нафтовими об'єктами країни. Про це журналістам розповіли американські посадовці.\

Президент США не хоче затверджувати операції, які можуть поставити під загрозу життя американських військових або обернутися приниженням у разі провалу. Проте деякі високопосадовці наполягають на рішучому сценарії – поваленні Мадуро.

Помічники Трампа шукають правове обґрунтування для можливого удару по Мадуро, без потреби в схваленні Конгресу або оголошенні війни. Очікується, що Мін’юст США аргументуватиме, ніби Мадуро та його оточення є центральними фігурами наркокартелю "Сонячних генералів", який визнано наркотерористичною організацією. Це дозволило б визнати Мадуро законною військовою ціллю, попри давню заборону США на вбивства іноземних лідерів.

Які можливі сценарії військової операції США у Венесуелі?

У регіоні спостерігається активне нарощування американських сил. Зокрема, до середини листопада в Карибське море має прибути авіаносець "Джеральд Р. Форд" – найбільший і найновіший у США, із 5 тисячами моряків та понад 75 літаками, включно з винищувачами F/A-18.

Таке нарощування сил є частиною психологічного тиску на Мадуро. Трамп навіть публічно заявляв про рішення дозволити ЦРУ проводити таємні операції всередині Венесуели, що президенти зазвичай не розголошують.

Сценарії американської операції можуть бути такими:

Повітряні удари

Перший варіант передбачає удари по військових об’єктах Венесуели, що можуть бути пов’язані з наркоторгівлею, аби зруйнувати військову підтримку Мадуро.

Спецоперація

Другий можливий підхід – залучити спецпідрозділи (Delta Force, SEAL Team 6) для захоплення або ліквідації Мадуро. Адміністрація може обґрунтувати це тим, що Мадуро – не президент, а лідер наркокартелю. За його арешт або засудження призначено винагороду 50 мільйонів доларів.

Захоплення інфраструктури

Третій варіант передбачає введення сил для захоплення аеропортів і нафтових об’єктів Венесуели. Цей варіант найризикованіший, бо загрожує життям американських військових і мирних жителів, особливо якщо діяти у столиці Каракасі.

Через ризики Трамп віддає перевагу атакам із моря та безпілотникам, аби мінімізувати участь солдатів.

Що відомо про загострення напруги між США та Венесуелою?