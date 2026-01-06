В етері 24 Каналу політолог, президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний пояснив, наскільки серйозно у Вашингтоні розглядають сценарій військового захоплення Гренландії та які чинники відіграють вирішальну роль в ухваленні відповідного рішення.

За якої умови Трамп може захопити Гренландію?

Заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер заявив, що Гренландія має увійти до складу США, як частина американської системи безпеки. Він не виключив військового захоплення острова.

Водночас західні ЗМІ припускають, що США можуть взяти Гренландію під свій контроль вже у 2026 році. Це може статися до "знакових дат", наприклад, проміжних виробів у США, які відбудуться у листопаді, чи до 250 річниці незалежності Сполучених Штатів.

Це все може статися, оскільки Трамп живе в режимі токшоу, де можливі несподівані повороти. Дивлячись на соціологію, яка була минулого року, президенту США нічого не залишається як робити маленькі переможні війни,

– зазначив політолог.

У такі ігри, як правило, грають диктатори. Зараз поведінка Трампа схожа на імперську, що не дуже добре. Однак Лісний сумнівається, що у Сполених Штатах це сприймуть як силу. Напередодні майбутніх виборів адміністрації Трампа важливо врахувати ці нюанси вже зараз.

Якщо шалька терезів перехилиться у бік, що це надасть республіканцям потужний поштовх і вони зможуть зберегти домінування в Конгресі, то, найімовірніше, це станеться. Якщо соціологія покаже інше, то тоді цього не станеться,

– додав Лісний.

Отже, на першому місці буде електоральний чинник, на другому – іміджевий, й аж на третьому – безпековий.

Що відомо про плани Трампа щодо Гренландії?