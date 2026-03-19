Країна готувалася до найгірших сценаріїв. Про це пише DR з посиланням на кілька джерел, зокрема у Данії, Франції та Німеччині.

Що планувала Данія під час гучних заяв Трамп?

Під час активних заяв президента США Дональда Трампа щодо намірів отримати контроль над Гренландією у Данії почали серйозно розглядати навіть найгірші сценарії. Як повідомляє ЗМІ, військові готувалися до можливого силового протистояння у разі спроби США захопити острів.

За даними джерел видання, данські підрозділи, які у січні терміново направили на Гренландію, прибували туди з готовністю до опору. Зокрема, вони мали вибухівку для знищення злітно-посадкових смуг у Нууку та Кангерлуссуаку, щоб ускладнити можливий повітряний десант США. Крім того, військові взяли із собою запаси компонентів крові, готуючись до можливих бойових зіткнень і великої кількості поранених.

Хоча конкретних розвідданих про плани Вашингтона не було, у Копенгагені та столицях союзників зростали побоювання щодо реальності такого сценарію. Занепокоєння посилилися після швидкої операції США у Венесуелі, під час якої було захоплено президента Ніколаса Мадуро. Це змусило європейських посадовців серйозніше сприймати заяви Трампа про Гренландію.

У Європі також зазначали, що адміністрація США діє менш передбачувано, ніж раніше, і не має достатніх стримуючих факторів для ризикованих рішень. На цьому тлі Данія ще на початку 2025 року зверталася до Франції, Німеччини та інших партнерів із проханням про політичну підтримку. Союзники домовилися демонструвати солідарність та посилювати військову присутність у регіоні. Зокрема, обговорювалася можливість розміщення додаткових сил на Гренландії.

Водночас останнім часом Трамп публічно не повертається до теми Гренландії, зосередившись на інших питаннях. Зокрема, у лютому він заявив про намір направити на острів корабель-лікарню, однак прем'єр Гренландії відповів, що регіон не потребує такої допомоги.

