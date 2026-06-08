Політологиня, американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіпенко розповіла 24 Каналу, що упродовж останнього часу було багато цікавих сигналів з боку Конгресу США. І вони позитивні для України.

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Чому в Конгресі згадали за Україну?

За словами Філіпенко, нещодавно держсекретар США Марко Рубіо брав участь у слуханнях у комітеті з питань закордонних справ Конгресу США, де пролунало багато позитивних речей про нашу державу. Зокрема він підкреслив, що Путін ніколи не досягне своїх цілей в Україні.

До того ж в Палаті представників раптово проголосували за законопроєкт про військову допомогу для України та посилення санкцій проти Росії. Звісно, навряд чи він пройде через Сенат або ж його заветує Трамп. Але ситуація показова.

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Чому пішли такі сигнали в Конгресі? Зараз тривають праймеріз. Демократи та республіканці обирають, хто буде балотуватися в листопаді. Зараз говорять про ціни на бензин, економіку. І тут раптово законопроєкт про допомогу Україні. Так ще й він не просто отримав мінімум у 218 голосів, а 226,

– зазначила Філіпенко.

Зверніть увагу! Голосування за цей законопроєкт продемонструвало, що деякі республіканці пішли проти волі Трампа. Упродовж останніх років республіканці на чолі з президентом США відійшли від непохитної підтримки України. Однак цього разу за законопроєкт проголосувало 18 республіканців та ще 1 незалежний кандидат.

Чому в Конгресі США заговорили про Україну: дивіться відео 24 Каналу

Зараз конгресмени проводять внутрішні опитування, щоб зрозуміти вподобання виборців в кожному зі штатів. І прогрес щодо деяких питань щодо України свідчить, що на це є запит виборців. Але не факт, що це якось зараз вплине на думку Дональда Трампа.

Це не значить, що суспільна думка змусить Трампа змінитися та відмовитися від своїх переконань щодо Путіна. Але бачимо саме таку суспільну думку у США,

– розповіла Філіпенко.

Додамо, в листопаді 2026 року у Сполучених Штатах відбудуться проміжні вибори до Конгресу США. Відомо, що Палата представників буде повністю переобиратися. А Сенат – на третину. При цьому у травні рейтинги схвалення Дональда Трампа на посаді президента США обвалилися до антирекорду. Якщо тенденція продовжиться, то це може вплинути на результати Республіканської партії на виборах.