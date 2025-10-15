Про це міністр оборони США Піт Гегсет заявив на спільному виступі з Рютте перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, пише 24 Канал.

Що сказав Гегсет про купівлю зброї для України?

Гегсет висловив очікування, що ще більше країн зроблять ще більше пожертв в PURL.

Вони купуватимуть ще більше, щоб забезпечити Україну і привести цей конфлікт до мирного завершення,

– відзначив він.

Водночас глава Міноборони наголосив, що це історичний момент і для багатьох інших речей, які відбуваються завдяки тому, що президент США Дональд Трамп зміг зробити в Газі й на всьому Близькому Сході.

"Я думаю, що світ бачить, що ми маємо президента миру, який прагне цього миру, підтримуючи тих, хто стоїть разом зі Сполученими Штатами й виступає за мир – саме це ми побачили там. І я сподіваюся, що ми зможемо побачити те саме в Україні. Отже, це є фокусом наших зусиль", – підсумував він.

