Про це міністр оборони США Піт Гегсет заявив на спільному виступі з Рютте перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, пише 24 Канал.
Що сказав Гегсет про купівлю зброї для України?
Гегсет висловив очікування, що ще більше країн зроблять ще більше пожертв в PURL.
Вони купуватимуть ще більше, щоб забезпечити Україну і привести цей конфлікт до мирного завершення,
– відзначив він.
Водночас глава Міноборони наголосив, що це історичний момент і для багатьох інших речей, які відбуваються завдяки тому, що президент США Дональд Трамп зміг зробити в Газі й на всьому Близькому Сході.
"Я думаю, що світ бачить, що ми маємо президента миру, який прагне цього миру, підтримуючи тих, хто стоїть разом зі Сполученими Штатами й виступає за мир – саме це ми побачили там. І я сподіваюся, що ми зможемо побачити те саме в Україні. Отже, це є фокусом наших зусиль", – підсумував він.
Зброя для України: останні новини
США планують оголосити про нові поставки озброєння Україні вже цього тижня, ймовірно у середу, 15 жовтня. Посол США при НАТО Метью Вітакер зазначав, що важливе повідомлення пролунає в межах ініціативи PURL, яка дозволяє союзникам закуповувати американську зброю для передачі Україні.
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія боїться, що американці можуть дати нам "Томагавки", "це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру".
До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що можливе постачання США Україні дозвукових крилатих ракет Tomahawk нібито призведе до "ядерної війни".