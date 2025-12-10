Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що ця ситуація змушує ставати Європою суб'єктом. Це – непогано, але там поки неготові йти на жорсткі дії.
Дивіться також "Залізний купол" з ШІ для Європи: що це за система і чи зможе захистити міста від ракет і дронів
Чого бояться у Європі?
Як наголосив Городницький, зараз насправді сильно не вистачає Європи, яка могла б сама за себе постояти і перестала б діяти в геополітиці крізь призму Сполучених Штатів. До прикладу, навіть зараз все відбувається саме крізь бачення США.
Що б ми не робили, мусимо звертатися до Європи. Там телефонують до США. Зараз європейці шоковані. Вони усвідомлюють, що їм потрібно буде "підкрутити" соціальний захист і перенаправити кошти у військовий сектор, що захистити себе самим. Війна на порозі, а вони не хочуть цього робити. Мерц вже отримав величезного ляпаса, бо почав говорити першим про це. Його рейтинг несприйняття підріс до 70%,
– сказав Городницький.
В Італії, Іспанії, Франції вже намагаються відсидітися та сподіваються, що ніякої війни не буде і не доведеться йти на непопулярні рішення. Але готуватися у будь-якому випадку потрібно. І деяких політиків тут важко зрозуміти.
Я не розумію того ж Макрона. Він вже не переобереться. Тоді ж виділи кошти на військові структури. Коли почнеться війна, усі згадають про це і ставитимуть пам'ятники, бо ти ризикнув репутацією та кар'єрою, але Франція була захищена. Готуватися до війни – непопулярна ідея. Ми бачили мітинги молоді в Німеччині, які кажуть, що краще жити під Путіним, ніж бути у війні. Цей пацифізм розвивався багато десятиліть. Зокрема й завдяки Росії,
– зазначив Городницький.
Окрім цього, на цьому тлі важливо поглиблювати співпрацю між Україною та Європою у військовому плані. Обоє здатні сильно посилити одна одну.
Мирні переговори щодо війни в Україні: коротко
10 грудня лідери Франції, Німеччини та Великої Британії Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц та Кір Стармер провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони погодилися, що зараз настав критичний момент для України та спільної безпеки євроатлантичного регіону.
Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна завершує роботу на 20 пунктами мирного плану. Документ планують перед до США найближчим часом.
Раніше президент України заявив, що існує 3 документи щодо мирної угоди. Там йдеться, зокрема, про гарантії безпеки та відбудову України.