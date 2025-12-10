Причин є чотири. Викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, політичний експерт Валерій Пекар озвучив 24 Каналу думку, що це економічна, політична, соціальна, а також через так званих "героїв сво".

Чому Путіну буде складно закінчити війну?

Валерій Пекар зазначив, що перша причина – економічна. Російська економіка значною мірою переведена на воєнні рейки. Завершення війни означатиме переведення на цивільні, а тому потрібні гігантські інвестиції.

Цих грошей у Росії вже немає. Очевидно, Китай не дасть Москві ці гроші. Пекін зацікавлений у тому, щоб цивільний сектор російської економіки максимально зруйнувався, щоб можна було забирати у Росії дешеві ресурси в обмін на китайські товари, які наповнять російські ринки,

– пояснив він.

Друга – політична. Усі вищі російські еліти є бенефіціарами вторгнення в Україну. Вони отримують гроші у той чи інший спосіб, заробляючи на війні. Змусити їх відмовитися від цих великих доходів буде дуже важко.

Третя – соціальна. Адже потрібно щось показати суспільству, якусь велику "перемогу". Маючи підконтрольні медіа та репресивний апарат, Путін може продати суспільству практично будь-яку ідею.

Але продати ідею, що Росія здобула величезну перемогу, захопивши якісь кілька ферм в Україні чи зруйнувавши якесь не дуже велике, хоча дуже важливе місто, не має вигляду такої перемоги, за яку варто було покласти десятки тисяч російських солдатів,

– сказав політичний експерт.

Четверта причина – це, мабуть, найважливіша. Мовиться про майже мільйон російських солдатів, які перебувають на фронті в Україні. Путін розуміє, що їх небезпечно повертати на територію Росії.

Річ у тім, що ці російські бойовики вперше у житті отримують достатньо великі кошти. Вони здебільшого з невеликих містечок, де ніколи не було роботи, грошей. Зараз вони відчувають себе людьми з підвищеним соціальним статусом, з хорошим заробітком, хоча поки що залишаються на українській землі.

Повернути їх у злидні, де немає роботи, грошей, з різкою втратою соціального статусу означає, що цей мільйон людей, повернувшись додому, знесе всю Росію за кілька тижнів,

– підкреслив викладач.

