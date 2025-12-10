Причин есть четыре. Преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, политический эксперт Валерий Пекарь озвучил 24 Каналу мнение, что это экономическая, политическая, социальная, а также из-за так называемых "героев сво".

Почему Путину будет сложно закончить войну?

Валерий Пекар отметил, что первая причина – экономическая. Российская экономика в значительной степени переведена на военные рельсы. Завершение войны будет означать перевод на гражданские, а потому нужны гигантские инвестиции.

Этих денег у России уже нет. Очевидно, Китай не даст Москве эти деньги. Пекин заинтересован в том, чтобы гражданский сектор российской экономики максимально разрушился, чтобы можно было забирать у России дешевые ресурсы в обмен на китайские товары, которые наполнят российские рынки,

– объяснил он.

Вторая – политическая. Все высшие российские элиты являются бенефициарами вторжения в Украину. Они получают деньги тем или иным способом, зарабатывая на войне. Заставить их отказаться от этих больших доходов будет очень трудно.

Третья – социальная. Ведь нужно что-то показать обществу, какую-то большую "победу". Имея подконтрольные медиа и репрессивный аппарат, Путин может продать обществу практически любую идею.

Но продать идею, что Россия одержала огромную победу, захватив какие-то несколько ферм в Украине или разрушив какой-то не очень большой, хотя очень важный город, не имеет вида такой победы, за которую стоило положить десятки тысяч российских солдат,

– сказал политический эксперт.

Четвертая причина – это, пожалуй, самая важная. Речь идет о почти миллионе российских солдат, которые находятся на фронте в Украине. Путин понимает, что их опасно возвращать на территорию России.

Дело в том, что эти российские боевики впервые в жизни получают достаточно большие средства. Они в основном из небольших городков, где никогда не было работы, денег. Сейчас они чувствуют себя людьми с повышенным социальным статусом, с хорошим заработком, хотя пока остаются на украинской земле.

Вернуть их в нищету, где нет работы, денег, с резкой потерей социального статуса означает, что этот миллион людей, вернувшись домой, снесет всю Россию за несколько недель,

– подчеркнул преподаватель.

