Об этом министр обороны США Пит Хэгсет заявил на совместном выступлении с Рютте перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, пишет 24 Канал.

Смотрите также Пентагон готов к передаче Украине ракет Tomahawk, но Трамп может блефовать, – NYT

Что сказал Хегсет о покупке оружия для Украины?

Гегсет выразил ожидания, что еще больше стран сделают еще больше пожертвований в PURL.

Они будут покупать еще больше, чтобы обеспечить Украину и привести этот конфликт к мирному завершению,

– отметил он.

В то же время глава Минобороны подчеркнул, что это исторический момент и для многих других вещей, которые происходят благодаря тому, что президент США Дональд Трамп смог сделать в Газе и на всем Ближнем Востоке.

"Я думаю, что мир видит, что мы имеем президента мира, который стремится к этому миру, поддерживая тех, кто стоит вместе с Соединенными Штатами и выступает за мир – именно это мы увидели там. И я надеюсь, что мы сможем увидеть то же самое в Украине. Так что, это является фокусом наших усилий", – подытожил он.

Оружие для Украины: последние новости